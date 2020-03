Jeg bor på Oslos østkant. Ti minutter med bane, én time til fots fra Oslo sentrum. Ikke helt i ødemarka, ikke helt uten tilbud. Vi er privilegerte slik.

I fjor sommer mistet den lokale puben skjenkebevillingen. Ved flere tilfeller hadde de ansatte glemt å føre inn i boken at de var kommet på jobb. Ifølge lokalavisen skal dette ha skjedd 4-5 ganger i løpet av en periode på fire og et halvt år.



Altså en gang i året.

Det skal ikke ha vært servert alkohol til folk som ikke skal ha det.

For de av dere som ikke kjenner Olsen på Bryn; utestedet har bygget opp et godt rykte som konsertsted utenfor Oslo sentrum. Både kjente norske og internasjonale artister har sunget der.

Uten å sitte på bevisbyrden skal jeg ikke ta stilling til spørsmålet om det er berettiget av kommunene å ta fra Olsen på Bryn skjenkebevillingen. Selv om det er bekymringsfullt å lese at 70 prosent av omsetningen siden har falt bort, særlig når vi ser at stedet sysselsetter 17 personer.

Det som vekker reaksjoner, og som gjør at Oslo kommune fremstår som en maktarrogant bastion, en mastodont mot en mygg, er at bevillingen ble trukket i fjor sommer. Og Oslo kommune har ennå ikke klart å gi driver Tom Olsen svar på klager eller besluttet om han skal få lov til å fortsette å drive.

Hva er dette for noe? Når ble den Arbeiderparti-ledede byregjeringen så i mot lokalt næringsliv at de driter på små selskap som sysselsetter folk i nærområdet? Når ble de så kulturfiendtlige at de ikke sørger for at folk får svar på om de har livets rett eller ei?

Hva kaller vil slikt? Jo, maktmisbruk. Det er påfallende.

Da næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i Oslo kommune ble konfrontert med saksbehandlingen i en spørretime forklarte hun at saken var komplisert og at det måtte ta den tiden det ville ta:

«Det er sånn at klager og klagesaker behandles i den rekkefølgen de kommer inn til byrådsavdelingen. Det er viktig at vi har et skikkelig system på det. Alle klagesaker kan få alvorlige konsekvenser for de det gjelder», sier hun til VårtOslo.

Visst er det viktig å ha et skikkelig system, men dette er arroganse på høyt plan. Å sitte i borggården i Oslo rådhus og ignorere klager. Ikke svare på spørsmål fra journalister eller gi klare svar til sine politikerkolleger.

For når 17 personer hever lønn fra selskapet, kan det være et tegn på at de har lyktes med noe, på baren midt mellom togskinner og t-banespor.

Det verste er hvordan dette kan oppfattes. Har Evensen vurdert det etterlatte inntrykket? Hvordan dette kan oppfattes av andre? En eventuell mistenkeliggjøring av Tom Olsen og hans drift? At det er lett å tro at Olsen faktisk har begått lovbrudd? Det tar jo slik tid. Han må ha enormt med svin på skogen.

Men trodde du det stanser der? Neida. For like etter Olsen forteller sin historie til VårtOslo, så toger ti personer inn på serveringsstedet – som også serverer mat vi som bor lokalt kan sette pris på. Det er kontroll. Politiet, skattemyndigheter, skjenkekontroll og Mattilsynet. Her skal kontrolleres. I og for seg ikke så dumt. Slike kontroller har avdekket mye galt. Det som er galt er at kontrollen denne uken er den femte kontrollen utestedet er blitt utsatt for siden de fikk skjenkestopp i fjor sommer.

Hva kaller vil slikt? Jo, maktmisbruk. Det er påfallende. Dagen etter oppslaget og dagen etter Evensen konfronteres, kommer denne kontrollen.

Er det virkelig slik Arbeiderpartiet vil fronte? Alle skal likevel ikke med? Er det den nye politikken til Raymond Johansens byregjering?

Uansett om Olsen skulle ha svin på skogen – dette er maktovergrep, det er maktarroganse, det er maktmisbruk og det er å bruke sin styrke til å tråkke på dem som er svakere enn dem.

Visst skal de som gjør galt kunne fratas rett til å skjenke. Det ligger et stort ansvar i å ha den retten. Visst skal de som skjenker og serverer oss kontrolleres. Men det får være grenser.

Skjerp dere!