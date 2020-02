«Hvil deg nå, du er sliten». Slik åpnet Jahn Teigens verdenskjente sang «Mil etter mil». Vi er mange som har sunget med på refrenget opp gjennom årene. Sammen med Jahn Teigen. Og vi brydde oss aldri om at den endte på siste plass i den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix. For mange av oss var Jahn Teigen likevel en ener.

Han var mannen som aldri ga seg. Han var den som viste at å møte motgang ikke var ensbetydende med å legge seg ned og gi opp. Jahn Teigen var han som tok splitthoppet til nye høyder.

Som barn av 70- og 80-tallet var han en superstjerne. I hvert fall i mitt liv.

Mannen som fortalte at skalaen er en sang, alene. Han var overalt. I et samfunn som den gang var sulteforet på egne kjendiser, var Jahn Teigen en ener. Han ble for mange et idol.

Teigen etterlater seg et bibliotek av sanger som mildt sagt er imponerende. Ikke alle er like gode, selvsagt – vi kan ikke alle treffe innertier på hvert eneste forsøk, men det hindret ikke ham. Den fantastiske stemmen fra Tønsberg som kunne bære en hvilken som helst sang, alene.

Det er allerede 30 år siden «Optimist». For noen av oss vil den være selve symbolet på Teigen. «Du vet det går bra til sist.» Kanskje var det også derfor han 16 ganger forsøkte seg i konkurransen om å representere Norge i Eurovision. Første gang han nådde internasjonale finale, ble det null poeng. Men mannen som aldri ga seg greide det to ganger til, og det ble aldri null poeng igjen.

Eller Prima Vera. For en liten gutt på første halvdel av 1980-tallet var det noe eget å høre at de gærne har det godt. For det var jo også et glimt av en herlig galskap i Jahn Teigens øyne. I munnviken. Og når smilet strakk seg over ansiktet og kruste seg.

Teigen var 18 år da han debuterte, og 70 da han la opp. En tidsspenn som kan gi de fleste bakoversveis. To ganger har han mottatt juryens hederspris under Spellemannsprisen.

Teigen forsøkte seg også internasjonalt, og skal ha sagt nei til å prøvesynge for Genesis da Peter Gabriel ga seg. Han markerte seg som bøddel i musikalen

«Which Witch» og var den eneste som fikk skryt i engelsk presse. Teigen var også profilert på TV, som programleder. Blant annet for ungdomsprogrammet «Midt i Smørøyet.»

Da Jahn Teigen giftet seg med Anita Skorgan på midten av 1980-tallet ble de Norges første store kjendispar. Landet var i en jappetid, alt var i hvitt og pastell, og livet så lyst ut. Bare tre år varte ekteskapet, men de to forble venner og musikalske partnere. Teigen ga seg ikke.

For noen år siden tok leddgikten over mer av livet hans. Men Teigen la seg ikke ned ga opp. I stedet var det «optimisten» som tok ordet.

«Fy fader. Hva har jeg å klage på? Det er litt vanskelig å puste og litt vanskelig å bevege seg. Men drit i det. Jeg kan ikke holde på med det. Livet mitt kan ikke være å klage på det. Det blir feil », sa han i et intervju med TV 2 i 2016. Stjerna som ikke ville slutte å skinne.

I dag, Jahn Teigen, er det bare trist å si: «Adieu».

Takk for stemmeprakten. Takk for musikken. Takk for smilet.

