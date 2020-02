Russiske agenter er tilbake for å forstyrre den politiske prosessen i USA foran presidentvalget den 3. november i år. Ifølge The New York Times har det amerikanske sikkerhetsrådet informert ledende representanter i Kongressen, og det viser bare at den russiske regjering med Vladimir Putin i spissen vil forsøke å gjenta sin «suksess» fra 2016. Da hjalp russiske agenter Donald Trump inn i Det Hvite Hus.

Russiske agenter bidro den gang til at Donald Trump overraskende slo Hillary Clinton og ble valgt til president. En av president Obamas siste handlinger før hans presidentperiode var over i januar 2017, var å utvise 35 russiske borgere som hadde opptrådt i valgkampen på Trumps vegne. Dessuten forlangte den amerikanske regjeringen at de russiske eierne av fire store forretningsgårder utenfor Washington måtte kvitte seg med disse, fordi de var brukt til å planlegge og forberede den ulovlige virksomheten det er for ikke-amerikanere å forsøke å påvirke amerikanske valg.

Ifølge amerikansk etterretning har russerne klart uttrykt at de ønsker at Donald Trump skal fortsette som president også etter neste valg.

Trumps tilsynelatende begeistring for Putin har lenge vært betraktet med undring av politiske observatører i USA.

Et par dager etter at nyheten om russernes engasjement kom ut i offentligheten, meldte den ledende demokratiske kandidaten i valgkampen, Bernie Sanders, at også han hadde fått beskjed om at russerne gjerne kunne tenke seg også Sanders som amerikansk president. Det er vanskelig å se fornuften i en slik uttalelse, og Sanders reagerte kraftig: «I motsetning til Donald Trump ser jeg ikke på Vladimir Putin som en god venn. Han er en autokratisk bølle som forsøker å undergrave demokratiet i USA og knuse opposisjonen i Russland.»

Det kan dermed hende at Putin vil skifte strategi og i stedet gå inn for å «splitte og herske»; skape uro og forvirring ved å støtte både Donald Trump og Bernie Sanders.

Trump har en historie med russervennlige rådgivere og samarbeidspartnere, fra hans tidligere valgkampleder i 2016 Paul Manafort med bakgrunn fra Ukraina og russiske oligarker, via Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som løy om sin kontakt med den russiske ambassadør i Washington, til Trumps fengslede venn, samarbeidspartner og fikser Roger Stone, som figurerer sterkt i Mueller-rapporten om sine relasjoner med russiske agenter. Bare vent, Trump venter på å benåde sine venner.

Russerne ser sannsynligvis at det vil kunne svekke Trump i valget, at det er blitt kjent under valgkampen at Trump støttes av Russlands leder Putin, og at russiske agenter driver ulovlig undergravningsarbeid på Trumps vegne.

Det kan dermed hende at Putin vil skifte strategi og i stedet gå inn for å «splitte og herske»; skape uro og forvirring ved å støtte både Donald Trump og Bernie Sanders.

Trumps reaksjon etter avsløringen av russernes intensjoner skal ikke ha vært misnøye med russernes planer om å forsøke å påvirke presidentvalget. Men han skal ha vært misfornøyd med at også demokratenes leder under riksrettssaken mot Trump, Adam Schiff, var blant dem som ble orientert om russernes intensjoner om å blande seg inn i valgkampen. For det vil kanskje demokratene bruke mot meg, skal Trump ha sagt.

Amerikanske medier har ennå ikke nevnt rotet i primærvalgene hittil i år i sammenheng med ved forrige valg. Særlig ble det kaos i det første primærvalget (caucus) i Iowa den 6. februar. Det er nå utpekt to vinnere av valget etter den siste oppdateringen per 23. februar: Senator Bernie Sanders fra Vermont og tidligere borgermester fra Indiana Pete Buttigieg. Sanders fikk 45.896 stemmer (26, 54 prosent), mens Buttigieg fikk 43.316 stemmer som er (25,00 prosent).

Det er vanskelig å se at forholdene i Iowa kan få betydning for utfallet av selve valget, men rotet hittil og fokuset på russisk innblanding i selve valget, har åpenbart skjerpet valgarrangørene til årvåkenhet ved selve valget den 3. november i år. Ingen antyder at det kunne være bevisste handlinger som ligger bak kaoset så langt, men etter de siste dagers uttalelser, kan det ikke skade med økt årvåkenhet.