Skiskytingsjubel med strafferunder i NRK

«Aldri mer Ramsau», sa tidligere nyhetsdirektør i NRK, Tom Berntzen, i 1999. Da hadde NRK og TV 2 dekket det samme verdensmesterskapet på ski med dobbelt opp av kommentatorer, journalister og kamerafolk i Østerrike. En samarbeidsavtale mellom de to allmennkringkasterne skulle derfor fordele de mange mesterskapene og idrettene for fremtiden. Titalls millioner skulle spares i kostnader. Aldri mer Ramsau.

NRK skulle ta seg av de «norske» idrettene som langrenn, hopp, og skiskyting, mens TV 2 skulle ta alpint, håndball og sykkel.

20 år senere er det mye som har endret seg på rettighetsmarkedet, men ikke at TV 2 og NRK skal samarbeide om sport tydeligvis. Onsdag denne uken kunne NRK og TV 2 feire en ny stor rettighetsavtale etter flere smertefulle tap på rettighetsmarkedet.

NRK jubler altså over at de skal dele rettighetene med konkurrenten TV 2. Det er jo raust

NRK tapte i fjor rettighetene til den viktigste vintersporten og TV 2 tapte nylig kampen om Premier League – begge til det aggressive, nordiske mediekonsernet Nordic Entertainment Group. Fra før av har både vinter-OL og sommer-OL forsvunnet til Discovery.

Særlig NRK hadde behov for å feire. En seier på skiskytterbanen burde jo smake godt, for vintersport og skiskyting er fortsatt en populær sport som mange nordmenn elsker å følge på TV. NRKs nye og friske tilskudd blant landets sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, kunne derfor på egne nettsiderslå fast at «ingen er vel overrasket over at vi i NRK ser med positive øyne på en slik avtale». Tja, sier vi.

I disse dager gjør både de mannlige og kvinnelige skiskytterne opp om medaljene, ikke i Ramsau, men i Anterselva, og når den nye VM-dronninga Marte Olsbu Røiseland skyter ned blinkene, er det NRK som har bildene. Alene. Den nye avtalen derimot åpner for at TV 2 skal ha halvparten av verdenscupen og VM i skiskytning de neste årene.

Saltvedt følger videre opp med å skrive at «denne avtalen gir åpenbart en følelse av revansj, etter at Nent-gruppen i fjor sikret seg en omfattende del av NRKs rettigheter til vintersport fra 2021.» Avtalen kommer, som det helt riktig påpekes, etter at konkurrenten Nent-gruppen i fjor stakk av med store deler av rettighetsporteføljen til NRK på ski, alpint og skøyter. Mellom 30-40 prosent av NRK samlede vintersporttilbud forsvant til Viaplay-eieren Nent-gruppen.

Nå forsvinner også halvparten av skiskytingen til TV 2 og NRK, og Saltvedt jubler over å miste enda mer. Det er skiskytter-jubel med innlagt strafferunde.

Som for 20 år siden er det TV 2 som har størst grunn til å juble også i dag. TV 2-sjef Olav T. Sandnes får tilgang på et sportsinnhold han lenge har ønsket seg og har forsøkt å kjøpe flere ganger – uten å lykkes.

Sist gang rettighetene til skiskytingen var ute på anbud, tilbake i 2013, skal det blitt ha blitt ampert mellom de to allmennkringkasterne som begge mente de hadde tilgang på innholdet gjennom sitt EBU-medlemskap. NRK tok rettighetene alene og TV 2 skal ha følt seg snytt.

Innerst inne ville nok NRK og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen hatt rettighetene alene til skiskytingen også i årene som kommer. For fremover kommer det til å bli tynt i rekken av forskjellige idretter i NRK sportstilbud når Nent-gruppen setter i gang med vintersporten.

NRK-sjefen argumenterer med at prisen på slike rettigheter har utviklet seg på en måte «som gjør det krevende for en allmennkringkaster som NRK å kjøpe de største rettighetene alene» og Saltvedt følger opp. «Et strategisk samarbeid mellom TV 2 og NRK kan faktisk være det som gir flere store begivenheter på åpne kanaler i Norge også i overskuelig fremtid.»

Ingenting hadde vært bedre enn det. For det er et faktum at den mest attraktive TV-sporten forsvinner fra allmennkringkasterne. Dyrere rettighetspriser er en årsak, men også utfordringene ved å være nasjonale aktører i kampen mot nordiske og globale TV-giganter som Nent-gruppen og Discovery.

Fremover gjelder det å holde på den sporten man har. Men det blir neppe noe mer TV-sport på NRK som en følge av denne alliansen, som kan bli et kortvarig lyspunkt i et ellers deprimerende rettighetsmarked sett med allmennkringkasterbriller.

TV 2 vil neppe ha med NRK på laget i kampen om den viktige betal-tv-fotballen og selv med NRK som alliert ville ikke TV 2 hatt noen sjanse til å forsvare den engelske fotballen. Vi tviler også på at vi ser de nye skiskytingskameratene på banen når kampen om Champions League-rettighetene skal avgjøres i løpet av våren.

Neste test på styrken til alliansen mellom TV 2 og NRK blir i kampen om å forsvare de attraktive EM- og VM-rettighetene i fotball i 2024 og 2026, rettigheter NRK og TV 2 deler i dag.

Hvis ikke det lykkes, kan det 20 år etter Ramsau fort bli «Aldri mer fotball-VM på NRK og TV 2».

Kommentaren er først publisert på Kampanje.com.