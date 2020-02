Stemmer ikke senatorene for å dømme Trump er det mot bedre vitende

Den eneste grunnen til å tro at Trump ikke er skyldig i de anklagene som er rettet mot ham, forsvant sist helg. Da sendte presidentens tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver, John Bolton, (han med den kjensbare hvite barten) deler av manus til sin planlagte bok om sin tid som sikkerhetspolitisk rådgiver for presidenten i Det hvite hus.

Han ville forberede presidenten og sine gamle kolleger på at han har skrevet det amerikanerne kaller en «tell-it-all-book». Han ventet åpenbart at den vil skape visse rystelser i Washington – og det har den gjort.



I boka skriver Bolton at president Trump ba ham sørge for at USAs regjering holdt tilbake våpen og annet militært utstyr til en verdi av 392 millioner dollar, inntil Ukrainas regjering kunngjorde at den ville sette i gang etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter Biden, som gjorde tjeneste som styremedlem i det ukrainske olje- og gasselskapet Burisma.

En varsler har meldt fra om at Trump og hans personlige sakfører Rudy Giuliani, har forsøkt å presse Ukrainas regjering til å sette i gang en etterforskning av hvilken rolle Hunter Biden og hans far, tidligere visepresident Joe Biden, har spilt i Ukraina, et land som anses for å være gjennomsyret av korrupsjon.

På lydopptaket høres tydelig president Trumps stemme, hvor han ber Parnas og Fruman sørge for å bli kvitt den da amerikanske ambassadør Marie Yovanovitch. «Bli kvitt henne», «ta henne ut».

Slik fungerer amerikansk riksrett: * Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har som oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Med et simpelt flertall kan Representantenes hus sørge for tiltale mot en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset. * Så skal det to tredels flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For øyeblikket er det Republikanerne som har flertall i Senatet. * I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-skandalen. * I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med forholdet til Monica Lewinsky mens hun var praktikant i Det hvite hus. * USAs første riksrettssak fant sted i 1868 mot president Andrew Johnson. Han ble også frifunnet.

Joe Biden mener at en slik etterforskning vil være en alvorlig ulempe for ham i valgkampen, selv om den ikke avdekker korrupsjon. Og hvem vil være den som kan dra mest fordel av en slik etterforskning av Biden? Jo, den sannsynlige republikanske motkandidaten, nemlig Trump. Derfor er det i Trumps personlige interesse at Ukraina etterforsker Biden og hans familie.

Han bekrefter det riksrettssaken bygger på, at Trump bruker sin makt og posisjon som president til å skaffe seg personlige fordeler, hvilket er i strid med det en amerikansk president forplikter seg til – å sette nasjonens interesser foran sine personlige interesser.

Bolton bekrefter i sitt bokmanus at Trump ga ordre om å stanse militære hjelpesendinger til Ukraina til en verdi av 392 millioner dollar, hvis ikke Ukraina kunngjorde at de ville sette i gang en etterforskning av sønnen Hunter til tidligere visepresident Joe Biden.

Et par dager før Boltons bokmanus var hovedoppslag i amerikanske medier, dukket en lydtape opp i mediene. Bak lydopptaket sto Les Parnas og Igor Fruman, to venner av Trumps personlige advokat Rudy Giuliani. De deltok på en privat middag, hvor president Trump også deltok. På lydopptaket høres tydelig president Trumps stemme, hvor han ber Parnas og Fruman sørge for å bli kvitt den da amerikanske ambassadør Marie Yovanovitch. «Bli kvitt henne», «ta henne ut». Hvorfor? Det sier historien intet om, men det er en kjent sak at ambassadør Yovanovitch ble fjernet som amerikansk ambassadør i Ukraina. Hun var også en sterk kritiker av at Trump syntes å forsøke å presse Ukrainas president til å sette i gang en etterforskning av Joe Biden og hans sønn Hunter, noe som åpenbart ville være i president Trumps personlige interesse i åpningsfasen av årets presidentvalgkamp i USA.

I alle fall kan det umulig skade å få høre fra flere av dem som har vært med i det praktiske arbeidet ute i marka, og ikke bare dem som framstiller saken utelukkende slik de har sett den gjennom sine sterkt, politisk fargede briller.