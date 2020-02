Da jeg var fem år, døde Elvis. Jeg husker at jeg hørte det på radioen, på vei til hytta til venninna til faren min i en bil som ikke fins lenger.

Odvar Nordli var statsminister den gangen. Han hadde de største posene under øynene, og må ha vært rundt 100 år. Han var utrolig nok statsminister i fire år til.

Ett år senere brakk Oddvar Brå staven. Også han var ganske gammel.

I dag er jeg 14 år eldre enn statsministeren i Finland.

Sånn er det.

Jeg er 13 år flere enn Jens Bjørneboe var da han skrev «Han er bare med i sekken, følger med mig i min skreppe», om sin tapte ungdom.

Det finnes en nordnorsk fyr som er yngre enn minstebroren min, som har vært i alle verdens 198 land. To ganger.

Jeg er 31 år eldre enn verdens viktigste aktivist.

Jeg føler meg litt gammel. Jeg gjør det. Så jeg skriver dette. Til meg, og til alle dere rundt 30.000 mennene i dette landet som er akkurat like gamle som meg. Ti grunner til å plukke oss selv opp og se fremover:

1. USAs neste president kunne vært bestefaren din (ja, med et par påfølgende tenåringsforeldre).

2. Du har bedre skjeggvekst enn du noen gang har hatt.

3. Du er ikke i overgangsalderen.

4. Bernard Hopkins var 48 år da han ble verdensmester i boksing i 2013. Han forsvarte tittelen året etter, som 49-åring.

5. Mikhail Gorbatsjov var seks år eldre enn enn du er i dag, da han ble ansett som altfor ung til å lede Sovjet. Da Vladimir Putin tok over Russland i 2000 var han like gammel som du er nå. Det er han fortsatt, 20 år etter.

6. Du har ikke passert 50.

7. Brad Pitt og Jennifer Aniston har det.

8. Forventede leveår igjen er nesten 40 år, om du prøver å leve sunt og har litt flaks. Det fins folk i dette landet som er dobbelt så gamle som deg, som aldri klager. Kåre Willoch er en virkelig person.

9. Den akutte følelsen av alderdom du har akkurat nå, går over – og erstattes med årene av nyvunnen kraft og selvtillit. Bare se på Dolph Lundgren.

10. Om du er på ferie på Kypros og det norske landslaget skal spille treningskamp der, og det er tåke og flystopp i hele Europa og bare seks landslagsspillere er på plass og kampen MÅ avvikles, fins det faktisk en sjanse for at du får en landskamp. Det kan skje.

Likevel tar vi livet av oss. Én i uka i vår aldersgruppe. Én mann i måneden bare i vårt årskull. I desember var det Ari Behn.

For noen kan det bli så svart at ingen klemmer hjelper. Men de skader aldri.

Og det skal bare bli tettere med selvmord blant oss middelaldrende menn idet vi beveger oss enda nærmere alderdommen, viser statistikken.

Årlig dør rundt 600 personer i selvmord i dette landet. Til sammenligning døde det 110 personer i trafikken i 2019. Ifølge en amerikansk undersøkelse er folk mest ulykkelige i sitt 48. år . Kurven skal være den samme over hele verden. Medianalderen for dem som begår selvmord i Norge er 47 år. To av tre av dem som begår selvmord er menn.

Mennesker som tar sitt eget liv er i en desperat situasjon. Dit kan de ha kommet etter langvarig psykisk sykdom eller akutte negative livshendelser. Du når ikke et menneske med redning idet de er i ferd med å avslutte livet. De oppsøker heller ikke hjelp da. Det er ikke sånn mennesker reddes fra selvmord. Vi må nå dem før.

«Mange av de mennene som begår selvmord har aldri bedt om hjelp», sa Erna Solberg i nyttårstalen sin.

Det er godt å være mann, men å være mann er også å ikke be om hjelp. Vi vil jo helst være den som hjelper. Vi vil gjerne ha en klem, men vi vil ikke be om den – når vi står midt i livet og ikke vet om vi skal se bakover eller fremover. For noen ganger er det også fryktelig tungt å være mann. For noen kan det bli så svart at ingen klemmer hjelper. Men de skader aldri.

Mange menn har også vært i kontakt med psykiatrien, uten at det har reddet dem. Vi når ikke frem til de middelaldrende mennene, sier selvmordsforsker Fredrik Walby. De har kanskje blitt møtt med det fremmedgjørende feminiserte terapispråket Thomas Seltzer snakker om. Hva vet jeg?

Det som er sikkert er at det ikke blir 40 år til med fantastiske landslagsdrømmer om du tar livet ditt. Velger du den utveien er det evig slutt på den beroligende tanken at du alltid vil være minst åtte år yngre enn Brad Pitt.

Ikke at det betyr en dritt om du virkelig sliter.

Det som betyr noe er at folk er glad i deg, folk bryr seg om deg. Du betyr noe for mange. Jeg savner fortsatt Vidar. Jeg savner Martin.

Det som betyr noe er at du tar dette innover deg. Og at du skylder de som er glad i deg å holde deg i live. Du gjør faktisk det.

Og det vet du!