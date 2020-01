Tirsdag ble det klart at regjeringen Solberg har besluttet å hente hjem en 29 år gammel kvinne og hennes lille sønn og datter fra fra Al Hol-leiren i Syria.

Sønnen er syk med det som antas å kunne være den livstruende lungesykdommen cystisk fibrose.

Den norsk-pakistanske moren og hennes norske barn har levd i IS-kalifatet, og mor omtales gjennomgående som IS-kvinne. Dette er kvinner Frp har vært knallharde på at de ikke vil «løfte en finger for». Barna, ja, men ikke mødrene.

Men så ville ikke mor gi seg, og nektet å sende ungene fra seg. Dermed blir også hun med til Norge – og den syke gutten får fortsatt være hos sin nærmeste, og eneste, omsorgsperson så langt i livet.

Fremskrittspartiet er i harnisk, og tar for ordens skyld dissens i saken. Det har ingen formell betydning, men det er her saken starter: Fremskrittspartiets jakt på gjenytelse for tapt sak, tapt ansikt og anti-frp-sk dumsnillisme.

Jakten fortsatte raskt tirsdag med en hissig Christian Tybring-Gjedde, som krevde at Frp går ut av regjeringen.

Jon Helgheim, Sylvi Listhaug og flere fulgte opp med fordømmelse av regjeringens beslutning om å la den 29 år gamle moren få bli med hjem til Norge.

Før Frps gruppemøte onsdag ettermiddag gjorde Siv Jensen det klart overfor Dagbladet at dersom de ikke får noen ordentlige Frp-seire, så kan partiet komme til å gå ut av regjering. Partilederen bekreftet etter gruppemøtet at partiet tar saken videre, og at Frp «har bedre ting å gjørte enn å sitte i en regjering» de ikke kjenner seg igjen i.

Det er lett å være med på at en kvinne som frivillig har gått med i IS ikke fortjener hjelp fra den norske stat.

Altså: Fordi moren til en alvorlig syk guttunge får komme hjem til Norge? En kvinne som er siktet for IS-tilknytning, skal pågripes av PST ved landing i Norge og etter alt å dømme må møte i retten? Hun hevder seg uskyldig, men det er vanskelig å forestille seg at hun kommer straffefritt fra sin historie med den brutale terrororganisasjonen IS i deres okkuperte kalifat. Det er sannsynlig at hun havner i fengsel. At hun får og tar sin straff.

Det er virkelig vanskelig å fatte det store problemet.

Ikke for det det. Det er lett å være med på at en kvinne som frivillig har gått med i IS ikke fortjener hjelp fra den norske stat. At det blir feil.

Det føltes helt sikkert riktig å skamklippe de jentene i 1945 også. Harmen var berettiget, de hadde jo ligget med fienden, tyskertøsene.

De norske IS-kvinner er norske, og det er jo ikke slik at denne 29-åringen får komme hjem med barna sine, slik det fremstilt; det er den syke gutten som får ha med moren sin hjem. Og det var heller ikke annet valg om vi skulle

oppfylle den åpenbare nasjonale og menneskelige plikten vår i denne saken, nemlig å ta vare på ungene våre.

Så, igjen: Hvorfor?

Det er nærliggende å se til mulighetene for gevinst for Frp. Altså hva Fremskrittspartiet kan få igjen om de rasler larmete nok, roper høyt nok og truer troverdig nok. De trenger sårt noe etter flere nederlag i regjeringen og svak oppslutning.

Så hva kan de få som plaster på såret?

Hurtiggang på Krekar-saken? Nei, der er det fullt trøkk allerede.

Frp må trolig helt vekk fra terrorist-pakka.

Kanskje iskanten, grensen som Venstre vil flytte sørover for å stenge for oljeboring nord i Barentshavet. Her kan de de påføre erkefienden et reelt tap i regjering.

Gjennomslag for elbil-moms? Det kunne vært noe.

Eller noe med veibygging? Kanskje stenge noen bomstasjoner?

Utfordringen blir å finne noe som er stort nok til å kompensere for regjeringens svikefulle hjemhenting av moren til gutten med lungesykdommen.