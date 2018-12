Hansson bommer på målet

Er jegere en trussel mot ønsket om en vill og uberørt natur? Ønsker jegerne et jaktmonopol i marka? spør Line Lillebø Osfoss.

Er jegere en trussel mot ønsket om en vill og uberørt natur? Ønsker jegerne et jaktmonopol i marka? Rasmus Hansson (MDG) later til å tro dette, og tillegger oss meninger vi ikke har. Det hele bunner i at byrådet forbyr all jakt på småvilt og rovvilt på kommunens eiendommer i Marka. Det mener NJFF Oslo er feil å gjøre.

Hansson har overskriften «rikdom for alle, ikke jaktmonopol» på sitt innlegg. Rikdommen i gleden over natur og verdien av naturens overskudd er vi nok enige om. Men å tillate småviltjakt på kommunal grunn i Marka handler ikke om å etablere et jaktmonopol. Vi vil hevde: tvert imot.

Å måtte leie jaktmuligheter hos private vil ofte koste langt mer enn å leie på kommunal eiendom. Og da er det virkelig ikke lenger «rikdom for alle», men «rikdom for de som har råd».

NJFF Oslo ønsker å sikre at også de som bor i hovedstaden har tilgang på jakt, fangst og fiske. Urbaniseringen av Norge vil bli tydeligere i årene som kommer. Spesielt Osloområdet vil føle dette sterkt. Terskelen for å komme i gang med høstingsbasert friluftsliv er ofte høyere for den urbane delen av befolkningen enn for de som er bosatt i bygdene.

NJFF er ikke mot ulv, jerv, bjørn og gaupe slik Hansson synes å tro. NJFF er ikke mot noe av det som lever i naturen, faktisk. Men at ikke viltet trenger å forvaltes og at ikke jegerne spiller en viktig rolle i det, er å underslå realitetene.

I forbindelse med Oslo som Miljøhovedstad i 2019, skal NJFF Oslo ha to arrangement med temaet «Vill mat fra Oslo». Dette gjør vi sammen med Sopp- og nyttevekstforeningen. Vi ønsker å vise Oslos innbyggere hvilken fantastisk mattilgang som finnes rett utenfor stuedøra vår. Men vi kan ikke servere smaksprøver av hare, rådyr eller skogsfugl fra Oslo kommunes grunn i Marka. Det har byrådet forbudt.

NJFF Oslo fastholder vår påstand om at byrådet i Oslo hever terskelen for at Oslos innbyggere kan finne verdien i å selv kunne skaffe seg kortreist, miljøvennlig mat. Vi hevder ikke at den eneste måten man kan lære om naturen er gjennom jakt, slik Hansson ynder å tro. Men vi står fast på at jakt og fiske er en viktig inngangsport til å lære seg å respektere naturen og sette pris på naturmangfoldet. Det er ikke langt mellom naturvernere i jegermiljøet. Tilgang til statlige og kommunale områder er en viktig brikke for at flere skal få oppleve å høste av naturens overskudd. At det går en ung harejeger rundt i Østmarka vil ikke være til hinder for Hanssons mål om å gjøre Marka villere og ta vare på økosystemet. Det ville tvert om føre til at enda en ser verdien i å ivareta dyrenes leveområder.