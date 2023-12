Luksus i fjellet, sa du?

Her kommer noen tips, hvis du har dype nok lommer og i det hele tatt får lov til å kjøpe eiendom som utlending. Det London-baserte eiendomsmegler- og rådgivningsselskapet Savills kommer årlig med «The Ski Report» som forteller om de dyreste skidestinasjonene verden over.

For å bedømme stedene med høyest gjennomsnittspris ser de ikke på hva som helst, men på fritidsboliger i high end-klassen som koster mer enn 750.000 euro, altså 8,8 millioner kroner.

For å komme øverst på pallen må vi dra over Atlanterhavet til Aspen i staten Colorado. Med 6500 innbyggere og på høyde med Galdhøpiggen er byen et yndet vintersportssted som har arrangert både verdensmesterskap og verdenscup i alpint.

The Ski Report viser at gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en high end fritidsbolig i Aspen koster 36.200 euro, rundt 425.000 kroner, der noen av de dyreste eiendommene aldri finner veien til det åpne markedet.

Ifølge rapporten er kjøperne stort sett amerikanske, og siden i fjor har prisene økt med 2,3 prosent. På sølvplass i priskonkurransen finner vi Val d’Isère, som ligger sørøst i Frankrike like ved grensen til Italia. Her er gjennomsnittsprisen 21.600 euro per kvadratmeter.

God fortjeneste

Kjartan Aas har tjent godt på leiligheten han kjøpte i Andermatt i september 2021. Foto: Lars Brænden Schram / Finansavisen

På sjetteplass med 20.000 euro per kvadratmeter finner vi Andermatt, som Finansavisen tidligere har skrevet om.

Afrikaneren Samih Sawiris har til nå investert 15 milliarder kroner, og er i ferd med å gjøre om en gammel militærleir til å bli et vintersportssted å regne med.

Flere nordmenn har latt seg lokke, og Kjartan Aas var tidlig ute med å skaffe seg en leilighet i den sveitsiske alpebyen. Det kan ha vært en kanoninvestering, i hvert fall hvis vi skal tro Stefan Kern, kommunikasjonsansvarlig Andermatt Swiss Alps.

– Prisene på fritidsboliger har doblet seg i løpet av de siste fem årene. Andermatt er det eneste stedet i Sveits der utlendinger kan kjøpe og selge leiligheter uten restriksjoner, sier Kern.

I september 2021 kjøpte Aas en 140 kvadratmeter leilighet til 2,6 millioner sveitserfranc, rundt 24 millioner kroner med daværende kurs. Han har allerede kjøpt en ny og større leilighet til drøye 61 millioner kroner, men overtagelsen er ikke før i august neste år.

Han har følgelig ikke solgt den første leiligheten ennå, men salget av en naboleilighet kan gi en indikasjon. Den er speilvendt fra Aas' leilighet i samme etasje, men fem kvadratmeter mindre. Naboleiligheten ble nylig solgt for 37,7 millioner kroner med dagens kurs.

– Min leilighet er nok litt finere. Og jeg betalte for møbler, vinglass, sengetøy, ja rubb og stubb.

Aas kan dermed ha tjent minst 13 millioner kroner på bare to år på leiligheten i Andermatt.

Andermatt ligger i Urserendalen i den sveitsiske kantonen Uri. Foto: Valentin Luthiger

Vanskelig marked

En annen skatteflyktning er Tord Ueland Kolstad, som har bosatt seg i Luzern. Han trives også i slalåmbakken, og ramser opp Verbier, St. Moritz og Zermatt som steder han gjerne tar en tur. Men noen fritidsbolig har han ikke skaffet seg.

– Nei, vi har ikke kommet dit ennå.

Første steg blir nok å kjøpe en primærbolig i Luzern. Foreløpig er han på leiemarkedet.

– Det er et strammere eiendomsmarked her enn vi er vant til hjemme. Det er ikke veldig lett å bare hoppe inn i det. Vi er jevnlig på visning.

Hamarheisen i Hemsedal skisenter. Foto: NTB

Hemsedal jubler

«The Ski Report» forteller at verdens skidestinasjoner har fått tilbake besøksvolumet som var før corona-pandemien, mye på grunn av mange kalde og solrike dager med flotte skiforhold. Rapporten rangerer 62 av verdens skidestinasjoner etter motstandsdyktighet mot klimaendringer. Kriteriene er sesonglengde, høyde over havet, temperatur, snøfall og pålitelighet, der de ulike punktene er gitt like stor tyngde. Aspen kommer ut på topp også her, etterfulgt av Vail og Zermatt. Første norske skisted på listen er Hemsedal på 22. plass, foran steder som Courchevel, Chamonix og St. Anton.

– Vi er stolte over å være på den listen, sier Andreas Smith-Erichsen, daglig leder i Skistar Hemsedal.

– Det kom overraskende på oss. Vi har ikke hatt noen påvirkning på den.

Kåringen er naturlig nok blitt spredd i sosiale medier, men samtidig har Smith-Erichsen en realistisk holdning til 22. plassen.

– Det er nok ikke en tung akademisk kåring, men det er likevel en motivator for oss og for Skistar som bedrift.

Åre og Trysil



De andre Skistar-destinasjonene Åre og Trysil følger på henholdsvis 24. og 31. plass. Savills forteller til Finansavisen at listen på 61 destinasjoner på langt nær er uttømmende, men at målet er at hele verden skal være representert.

– Tidligere var Myrkdalen på listen, men vi følte at en eller flere av de mer kjente norske stedene var mer relevante, sier Jeremy Rollason, sjef for Savills i Frankrike, Sveits og Østerrike.

I den norske fjellheimen har snøen lavet ned de siste ukene. Smith-Erichsen forteller at Hemsedal allerede har startet sesongen, med langt flere heiser og bakker enn vanlig på denne tiden.

