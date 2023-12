Oslo Taxi, Taxi Stockholm, Taxi 4x35 i København og Taksi Helsinki har valgt å inngå et nytt samarbeid med mål om å forbedre kundeopplevelsen for sine passasjerer.

Gjennom det nye samarbeidet skal drosjeselskapene gjøre det mulig for kunder å enkelt reise med taxi i hovedstedene innenfor Norden, ifølge en pressemelding gjengitt av TravelNews.se.

Representanter fra de medlemseide drosjegigantene i hovedstedene har i løpet av høsten diskutert et nytt potensielt samarbeid. Møtet resulterte i et vedtak som vil gjøre det mulig for for eksempel Taxi Oslos reisende å bestille reiser med Taxi Stockholm og omvendt.

Oslo Taxi samarbeider med taxiselskaperi Stockholm, København og Helsinki om felles app-system for bestilling. Foto: Oslo Taxi

– Dette samarbeidet er stort for oss. Vi er på en konstant søken etter å gjøre reisen enklere for alle våre reisende. I tillegg ser vi det som en gevinst om vi også kan gi våre reisende trygge og sikre taxireiser uavhengig av hvilken nordisk hovedstad de befinner seg i, sier Dimitrios Nikopoulos, styreleder i Taxi Stockholm i pressemeldingen.

For å muliggjøre tjenesten vil taxiselskapenes appteknologi og appinformasjonsdeling spille en sentral rolle. Nøyaktig hvordan teknologien skal se ut er under behandling, men tanken er at tjenesten skal kunne bestilles i drosjeselskapenes respektive apper.

Dn nye tjenesten skal lanseres allerede i 2024.