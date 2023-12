Arild Sjødins beste reisetips.

Favorittflyselskap?

- Jeg har hatt mange flotte turer med Etihad Airways og Emirates, begge med et stort rutenett og behagelig service.

- Det kan ikke stikkes under en stol at det er ekstra hyggelig når stuerten og kokken er mine tidligere ansatte.

Reiseantrekk?

- Det er forskjell på kort- og langdistanse, men fellesnevneren er komfortabelt.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Britannia Hotel-sjef Arild Sjødin har alltid en ren skjorte i håndbagasjen i tilfelle han får en rødvinsflekk på den, eller kofferten er forsinket. Foto: Privat

Pakkestrategi?

- Her må jeg innrømme at jeg stort sett pakker for mye og er alltid beredt for overraskelser.

Tips-tips?

- Tips godt ved ankomst, spesielt hvis du skal bo en periode eller du vet at du blir en gjenganger.

Ellers, tips i forhold til opplevelsen, er man superfornøyd – gi så det monner.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Det sterkeste reiseminnet har hotellsjef Arild Sjødin selv fra Waldorf Astoria i New York. Foto: The Waldorf Astoria New York

Beste hotell?

– Jeg har mange flotte opplevelser på forskjellige hoteller rundt om i verden. For fritidsreiser er Four Seasons på Seychellene, Anantara på Maldivene og Belle Rives på den franske rivieraen friskt i minnet.

Noen favoritter på by- og forretningsreiser er The Stafford i London, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten i Hamburg og Mandarin Oriental Ritz i Madrid.

Ditt beste praktiske reisetips?

– Alltid ha en ren skjorte i håndbagasjen i tilfelle du får en rødvinsflekk, eller kofferten er forsinket.

Uunnværlig gadget på reise?

- Airpods og PC.

Shopping-favoritt?

– Jeg er ikke den største på shopping, men en godt lagret Pata Negra-skinke fra Spania er ofte med i bagasjen.

Gode spisesteder?

– Det blomstrer av gode restauranter i det langstrakte landet vårt, og jeg gleder meg spesielt til å utforske Trondheim i tiden som kommer.

Hos Thea i Oslo er en favoritt. Der er det god mat, fin service og intimt.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Waldorf Astoria New York Foto: Waldorf Astoria New York

Sterkeste reiseminne?

Det sterkeste reiseminnet er fra Waldorf Astoria i New York på slutten av 70-tallet med mine foreldre. Det var tre stykker som kom med room service-frokost, en av dem var ansatt kun til å presse frisk appelsinjuice – og dét på rommet.

