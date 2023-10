I dag er turistskatten på overnatting på syv prosent - neste år stiger den ifølge lokale myndigheter til 12,5 prosent.

- Snittprisen for et hotellrom i Amsterdam i dag er 185 dollar, 2 087 norske kroner (DNB). Med økningen i overnattingsavgiften til 12,5 prosent blir skatten dermed på drøyt 16 dollar, cirka 180 kroner. Cruisepassasjerer må også betale mer for å besøke Amsterdam. I dag er denne skatten åtte euro, 95 kroner, økende neste år til 11 euro, cirka 131 kroner, skriver avisen USA Today.

– Økningene i Amsterdam vil gjøre oss i stand til å ta konsekvensene av Amsterdams overturisme og kanalisere flere midler til å opprettholde byen, sier Hester van Buren, byens varaordfører for finans.

Subsidierer P-avgift og eiendomsskatt



Amsterdam forventer opp mot 20 millioner utenlandske turister i år. Ifølge byrådet skal ekstrainntektene fra den økte turistskatten blant annet brukes til å holde byens parkeringsavgifter og eiendomsskatter stabile, heter det i rapporten.

Byrådet legger til at de i fremtiden også vil se på en eventuell avgift for endagsturister. I fjor innførte Amsterdam en «stay away-kampanje» for å få visse grupper av endagsturister til å holde seg unna.

Også Venezia



Det er ikke bare Amsterdam som skrur på skatteknappen for turister. Island annonserte nylig at de også planlegger en turistskatt, men beløpet ble ikke offentliggjort.

Venezia har også varslet at de fra neste år vil innføre en avgift for endagsturister i visse perioder. Venezia har rundt 25 millioner årlige turister – og for å redusere antallet må det i perioder innføres en avgift på fem euro – rundt 60 kroner – for turister som ikke overnatter i byen.