– Carnival Australia var uaktsom og drev med villedende informasjon overfor passasjerene før cruiset med Ruby Princess i 2020, er dommen fra en føderale domstolen i Australia etter å ha behandlet et gruppesøksmål fra passjerene mot rederiet.

Det var rundt 2600 passasjerer om bord på den skjebnesvangere turen fra Sydney i mars 2020, da et corona-utbrudd tvang fartøyet til å snu. Mer enn 660 mennesker testet positivt på viruset og 28 dødsfall er knyttet til klyngen.

Første vellykkede gruppesøksmål

- Dette er det første vellykkede gruppesøksmålet mot cruiseskip i verden, så jeg tror cruiserederiene vil ta hensyn til denne saken og de omfattende funnene som domstolen har gjort for framtiden, sier saksøkernes advokat Vicky Antzoulatos.

Et gruppesøksmål påsto at Carnival, som chartret skipet, og dets eier/operatør Princess Cruise Lines, brøt omsorgsplikter og australsk forbrukerlov.

Ifølge australske ABC News fant dommer Angus Stewart at Carnival opptrådte uaktsomt med å ta forholdsregler som ble tatt for passasjersikkerheten. Han fant også at selskapet kom med villedende påstander i kommunikasjon til passasjerene før cruisetferien startet ved blant annet å påstå at det var "rimelig trygt" å ta cruiset.

Ruby Princess fotografert utenfor Alaska. Foto: Princess Cruises

– Visste eller burde ha visst om faren



– Jeg har funnet ut at før passasjerer gikk ombord på "Ruby Princess" på dette cruiset visste saksøkte, eller burde ha visst, om den økte risikoen for koronavirusinfeksjon på fartøyet, og dens potensielt dødelige konsekvenser, sier dommeren.

Han mener cruiseselskapet også burde ha visst at screeningsprosedyrene deres var utilstrekkelige for å fange alle smittefarlige passasjerer. Særlig siden kunnskapen om hva som behøvdes var kjent etter at det måneden før oppsto korona-utbrudd på to andre skip som også ble operert av selskapet - skipene «Diamond Princess» og «Grand Princess».

- Saksøkte visste at det å fortsette med cruiset innebar en betydelig risiko for et koronavirusutbrudd med mulige katastrofale konsekvenser, men de fortsatte uansett, heter det i dommen.

Ingen erstatning for personskade

Dommeren mener at det å avlyse cruiset ikke ville ha vært så tyngende for rederiet at en fornuftig person etter omstendighetene ikke ville ha gjort det.

– Innklagede var derfor uaktsomme og handlet i strid med sin aktsomhetsplikt, sierhan.

En talsperson for Carnival Australia sier at selskapet har sett dommen og vurderte den i detalj.

– Pandemien var en vanskelig tid i Australias historie, og vi forstår hvor hjerteskjærende det var for de berørte, heter det i en uttalelse.

Hovedsaksøker Susan Karpiks tilfelle av covid var mildt, men ektemannen Henry ble veldig syk og ble på et tidspunkt lagt i koma og gitt bare dager igjen å leve. Heldigvis overlevde han, men måtte tilbringe to måneder på sykehus.

Susan Karpik, en pensjonert sykepleier, krevde erstatning på 360 000 australske dollar (2 566 296 kroner) for personskade, tort og svie.

Dommeren tilkjente ingen erstatning for personskade til henne, blant annet fordi hun ikke hadde pådratt seg long-covid. Derimot ble hun tilkjent 31 365 kroner pluss renter for medisinske utgifter.

– Tort- og sviekravet ble dekket av en refusjon alle passasjerene mottok fra rederiet etter cruiset, mener han.

– De skulle feire, men 28 døde



– Det var 28 personer som døde som en konsekvens av det cruiset. De fleste av disse menneskene var sannsynligvis på cruiset for å feire en svært viktig begivenhet i livet og endte opp med den forferdelige situasjonen med å miste partneren sin eller noen spesiell for dem, sa Karpiks etter domsavsigelsen.

Hun mener at funnene om villedende kommunikasjon burde føre til at selskaper er «mer ærlige og omsorgsfulle på forhånd» overfor kundene.

Saksøkernes advokat Vicky Antzoulatos sier at resultatet var en omfattende seier og vil danne presedens for alle passasjererene som nå vil kreve personskadeerstatning fra rederiet.

- Hver passasjer må bevise de individuelle skadene med mindre Carnival trapper opp og avgjør alle kravene nå, gitt de svært omfattende juridiske funnene mot det, sier hun.

- Fru Karpiks ektemann ville ha et «betydelig krav» gitt hans katastrofale skade, og det vil også gjelde flere andre. Forhåpentligvis vil de bare avgjøre alle kravene til passasjeren nå og ikke forlenge rettsprosessen, sier advokaten.