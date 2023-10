Familien på ti personer fikk under besøket på Svalbard beskjed om at en nærstående hadde gått bort. De måtte dermed komme seg raskt tilbake til Polen i starten av juli i fjor, skriver Dagens Juridik.

Det fantes ingen andre ledige alternativer, og prisen for den private flygningen ble 90.000 euro, drøyt en million kroner.

Familien gikk til sak ved Solna tingrett i Sverige for å få utgiftene dekket. I mars i år betalte SAS ut en million kroner til familien, men saken sluttet ikke der, ifølge bransjebladet. De viste til at utbetalingen skjedde ved en feil og sa de kun ville dekke 400 euro per passasjer.

Flyselskapet begjærte derfor først å få hele summen tilbakebetalt. Nå er imidlertid partene forlikt, og familien må bare betale tilbake 200.000 kroner. Det er familien godt fornøyd med, sier deres juridiske representant Michael Forvass til Dagens Juridik.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Forbrukerlovgivningen er sterk for flypassasjerer. Jeg har argumentert for at SAS ikke kan overlate passasjerer, noen av dem mindreårige, på en øy i Polhavet uten å engang tilby hotell. De kunne benyttet kapasiteten de hadde gjennom egne datterselskap som ikke var i streik, sier han.

I en kommentar til NTB skriver SAS' pressesjef at de er glade for å bli enige, men presiserer at situasjonen var ekstraordinær.

– Det er viktig å vite at ombooking ved trafikkforstyrrelser er noe flyselskapet skal gjøre. Med andre ord, man skal ikke på eget initiativ booke alternativ reiserute uten at dette er skriftlig godkjent på forhånd, da man i utgangspunktet ikke har krav på å få «egne løsninger» refundert, skriver pressesjef Tonje Bjerve Sund i SAS.