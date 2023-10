Nå tjener du Strawberry-poeng på Hurtigruten

I forbindelse med navnebyttet fra Nordic Choice Hotels til Strawberry annonserte selskapet at de skal utvide porteføljen av produkter, tjenester og partnere.

Nå er Hurtigruten Group gjennom Hurtigruten og HX Hurtigruten Expeditions en del av Strawberry-universet.

Fremover vil medlemmer kunne tjene poeng på reiser både på seilinger langs norskekysten og på bærekraftige ekspedisjonscruise over hele verden.

2,5 millioner Strawberry-medlemmer



– Hurtigruten Group har vært en del av storfamilien vår lenge og at vi nå lanserer dem som offisiell partner av Strawberry, betyr at våre 2,5 millioner medlemmer kan tjene poeng når de reiser og opplever en av verdens desidert vakreste kystveier. Hurtigruten Group har vært verdensledende innen bærekraftig reiseliv i snart 130 år, og jeg er helt overbevist om at samarbeidet vil lokke til seg nye eventyrlystne gjester fra hele Norden, sier Petter A Stordalen, eier av Strawberry, i en pressemelding.

ABC Nyheters eier Trygve Hegnar er styreleder i Hurtigruten AS og eier rundt fem prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus. ABC Nyheters redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.