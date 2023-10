Av 450 øl fra 53 bryggerier som deltok i konkurransen evaluerte et panel på over femti dommere ølet fra Takatalo & Tompuri Brewery til å være nasjonens beste.

Ifølge Google translate skal Mustakaura betyr "Svart Havre" på norsk.

- Et panel på over femti dommere evaluerte hver påmelding omhyggelig for å avgjøre vinnerne i ulike kategorier. Hovedprisen for «Finlands beste øl 2023» ble kåret på et øl-gallacruise med Vikingline med bistand fra et internasjonalt dommerpanel. Ølet beskrives som rikt og glatt, og har et alkoholinnhold på 5,0%, skriver Helsinki Times.

Takatalo & Tompuri Brewery, skaperne av Finlands beste øl 2023, er et familieeid gårdsbryggeri som ligger i Virolahti, Kymenlaakso. Den maltede byggen og havren som brukes i ølet deres kommer fra deres egne åkre, noe som gjør det til et virkelig lokalt produkt.

God til Gouda og lapskaus



Dommerpanelet beskrev vinnerølet slik:

- Vinnerølet hadde et innbydende skum og utseende. Aromaen hadde subtile risting og komplekse kaffenoter. Vinnerølet er fullt av smaker, men likevel lett å drikke. Det er en perfekt følgesvenn til viltkjøtt, lapskaus og Gouda-ost.

Konkurransen arrangeres av den finske ølforeningen med medlemmer som inkluderer den finske bryggeriforeningen og småbryggerforeningen.

Totalt omfattes 15 kategorier, med de største deltakergruppene i kategoriene lys pils, IPA og surøl. Konkurransen utvikler seg hvert år for å møte behovene til både bryggerier og forbrukere. De siste årene har det vært en egen kategori for alkoholfrie og alkoholfattige øl, og i år ble kategorien lett pilsner delt i to. Prisen for beste glutenfrie øl deles nå ut for tredje gang.