De fire motivene symboliserer hvordan de forskjellige ferjetypene er med på å knytte større og mindre samfunn sammen her til lands. For mange er ferjereiser også flotte ferieopplevelser med kultur og natur på Norgesferiene.

– Langs den norske kysten er det ikke mindre enn rundt 130 ferjesamband, som totalt transporterer rundt 20 millioner biler og 40 millioner passasjerer hvert eneste år. Derfor har vi valgt fire forskjellige ferjetyper som motiver, for å belyse hvor viktige de er for folk flest, sier frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten i en pressemelding.

Frimerkene har motiv fra både Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet. Både Norges lengste og Norges korteste ferjesamband er med.

MF «Ampere» – E39 Lavik og Oppedal – Verdens første store elferje i rutetrafikk. Foto: Posten

– For mange er ferjer en naturlig del av hverdagen og offentlig kommunikasjon. Enkelte steder er de blitt ikoner i lokalsamfunnet, slik som for eksempel Sundbåten i Kristiansund. Det er nettopp på bakgrunn av dette at vi ønsker å framsnakke ferjene og vise hvordan de knytter samfunn og regioner sammen med denne frimerkeutgivelsen, fortsetter Fasting.

– Bakgrunnen for valget av motiv er for å få en så bred representasjon som mulig i de ulike ferjetypene som binder landet sammen. Vi synes de nye frimerkene fra designer Jørn O. Jøntvedt er svært flotte og håper at lokalbefolkningen som benytter ferjene setter pris på hederen de nå får, sier frimerkedirektøren.