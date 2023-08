Sikkerhetsrisiko: Pilotene rammes av mikrosøvn på jobb

Mikrosøvn vil ifølge Oslo universitetssykehus si at man er i en mellomtilstand mellom søvn og våkenhet.

Tallene kommer fram i en rapport som European Cockpit Association (ECA), et representativt organ for piloter i Europa, har offentliggjort om "Pilot Fatique" - Pilottretthet.

6893 piloter i 31 land, deriblant 192 fra Norge, deltok i en spørreundersøkelse utført av av konsulentselskapet Baines Simmons for ECA. I løpet av undersøkelsesperioden mellom 1. juli og 22. juli 2023, stilte Baines Simmons pilotene ulike spørsmål om tretthet og tretthetsrelaterte sikkerhetsfaktorer.

Flertallet av pilotene var mellom 30 og 50 år gamle.

Svært mange piloter opplever mikrosøvn mens de er på jobb i cockpit. Foto: Colourbox

Advarer om system-mangler



Rapporten fremhever tretthetsrelaterte risikoer i det europeiske luftfartssystemet og advarer om mangler ved sikkerhetsstyringen.

– Tretthet begynte å bygge seg opp i cockpitene allerede før sommerhøysesongen, med tre av fire piloter som opplevde minst «en mikrosøvn» mens de fløy et fly de siste fire ukene. En fjerdedel av pilotene rapporterte om fem eller flere mikrosøvner under sine aktive oppgaver. Dessuten rapporterte 72,9 prosent av pilotene å ha utilstrekkeleg hvile for å komme seg etter tretthet mellom plikter, uttaler ECA ifølge Aerotime.

ABC Nyheter skrev tidligere i sommer at Norsk Flygerforbund var bekymret for arbeidspresset piloter ble utsatt for, spesielt i flyselskap som tilbyr billige flyreiser. Den europeiske undersøkelsen bekrefter bekymringene:

Ifølge Otjan de Bruijn, president for ECA, sier et stort antall piloter at de jobber for flyselskaper som ikke håndterer tretthetsrelaterte sikkerhetsrisikoer effektivt. 53,2 prosent av de spurte pilotene rapporterte at tretthetsrisiko enten 'for det meste ikke er godt administrert' eller 'ikke godt administrert' i deres flyselskap.

Særlig piloter fra Norge, Luxembourg, Spania, Storbritannia, Irland og Malta er kritiske til egne arbeidsgivere for hvordan de håndterer pilottretthet. Foto: Colourbox

Misfornøyde norske piloter



Færre enn hver tiende norske pilot som deltok i undersøkelsen var fornøyd med hvordan arbeidsgiveren håndterer systemet for rapportering av utmattelse. I tillegg til Norge var særlig piloter fra Luxembourg, Spania, Storbritannia, Irland og Malta kritiske til egne arbeidsgivere på dette området.

ECA fremhever også at «bare 10,8 prosent av pilotene svarte at tretthetsrapporter har ført til at flyselskapet deres har gjort operasjonelle endringer for å forbedre sikkerheten», mens bare 13,2 prosent sa at deres arbeidsgivere kommuniserer «godt med mannskapet om tretthetsrapporter».

– Dette indikerer at kultur knyttet til tretthetsrapportering krever forbedring, heter det i rapporten.

Men til tross for at mange piloter rapportere om utilstrekkelige hvileperioder, brukte likevel nesten en av fem piloter det såkalte «Commander's Discretion» (CD) for å utvide flyoppgavene to eller flere ganger i løpet av de siste fire ukene. CD gir pilotene adgang til selv å vurdere om de er i stand til å arbeide mer enn den oppsatte planen.

Selv om pilotene er trette, er det mange som ikke tør melde fra og tar på seg mer arbeid, hevder den europeiske flygerorganisasjonen European Cockpit Association (ECA). Foto: Colourbox

Tør ikke nekte merarbeid



Mer enn 60 prosent av de spurte pilotene bekymret for de negative konsekvensene hvis de nektet å forlenge flytjenestetidene.

– Dette er bekymringsfulle tegn og klare indikasjoner på at risikoer ved pilot-tretthet ikke er godt håndtert i mange europeiske flyselskaper, sier ECA-president Otjan de Bruijn.

– Vi håper at European Union Aviation Safety Agency (EASA) og nasjonale myndigheter over hele Europa vil ta en nøye gjennomgang av rapporten og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at flyselskapene leverer effektive tretthetsrapporteringssystemer og håndterer tretthetsrelaterte sikkerhetsrisikoer på riktig måte, konkluderer Philip von Schöppenthau, ECAs generalsekretær.