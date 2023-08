MDG vil fjerne fasilitetene for cruiseskip i Oslo. Venstre kaller forslaget symbolpolitikk.

– Det blir helt slutt på cruiseskip i Oslo dersom MDG vinner valget, og det skal vi gjøre ved å erstatte områdene med for eksempel badeplasser, lekeplasser grøntområder og lignende tiltak som gjør byen bedre å bo i, sier Sirin Stav, miljøbyråd i Oslo og førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne (MDG) til VG.

Hun sier at kampen mot cruiseskipene er en av de viktigste for partiet hennes etter valget 11. september. Det vil MDG gjøre ved å fjerne fasilitetene for at skipene skal kunne legge til kai i Oslo.

Det er allerede bestemt at to av Oslos fire cruisekaier skal fjernes, mens det ikke vil bli bygd ny cruisekai på Filipstad når området bygges ut. MDG vil også fjerne Revierkaia i Bjørvika, som da blir den siste gjenværende kaia.

Venstre kaller forslaget symbolpolitikk, og vil heller ha en differensiert havneavgift – altså en ulik avgift for ulike skip.

– Skipene som forurenser skal betale blodpris, mens de grønne skal få legge til billigere. Dette er allerede gjort i byer som San Francisco, og det fungerer litt på samme måte som elbiler som får billigere passering i bomringen, sier Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke.