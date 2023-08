I løpet av den siste måneden har det vært en betydelig oppblomstring av covid-19-smitten på den baleariske spanske ferieøya Mallorca.

Det melder avisen Ultima Hora , gjengitt av nettstedet Flysmart24.

Betydelig økning i innleggelser

Ifølge avisen har det vært en økning på smittede som trenger legebehandling på over 120 prosent. Det har vært en betydelig økning i antall sykehusinnleggelser og apotekene skal ha blitt tømt for covid-19-tester.

Forekomsten av coronaviruset skal være på på vei opp i hele Spania, men det er foreløpig ikke grunnlag for å gå ut med en offisiell advarsel om situasjonen.

Den nyeste undervarianten av Covid-19 er kalt Eris og skal være mer smittsom enn tidligere varianter. Denne varianten er foreløpig ikke konstatert på Balearene.

FHI om smitten

Til Flysmart24 sier Folkehelseinstituttet (FHI) at de ikke har noen spesifikke råd for Spania, men henviser til de generelle rådene som gjelder for nordmenn på utenlandsferie.

– Før du reiser bør du ta høyde for at det kan skje endringer i tiltak og regler. Du bør sette deg inn i lokale myndigheters smittevernråd og -regler og hva reiseforsikringen din dekker, heter det i anbefalingen.

FHI minner også om at nordmenn som reiser ut bør blant annet vurdere risiko for å bli smittet på reisen – avhengig av reisemål, varighet og kontakt med andre mennesker.