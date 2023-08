– I utgangspunktet bør det være unødvendig å ta rettslige skritt i forbindelse med for eksempel kansellering av flyturer eller pakkereiser, ettersom et klart og tydelig regelverk skal ivareta forbrukeren, forteller Nyquist.

– Dessuten kan man klage inn til klagenemnder uten å bruke advokat eller annen hjelp, og de vil gi en grundig vurdering av saken.

Dersom man imidlertid er misfornøyd med klagenemndens beslutning, eller flyselskapet ikke følger opp klageorganenes anbefaling, kan det ifølge Nyquist være hensiktsmessig å få en juridisk vurdering av om rettslige skritt bør tas eller om den økonomiske risikoen er for stor opp mot den mulige gevinsten.

Advokatfullmektig Tor Omar Nyquist i Advokatfirmaet Lippestad. Foto: Kilian Munch

Kan få opptil 600 euro

– Ved forsinkelser over to timer kan man ha rett på forpleining som måltider, forfriskninger og overnatting, dersom det er nødvendig og forholdsmessig, fortsetter advokatfullmektigen.

– Dersom forsinkelsen overskrider tre timer, har man rett på ulike standardkompensasjoner etter reisens lengde og om den er innenfor eller utenfor EU/EØS-området.

I det sistnevnte tilfellet kan man ha krav på 250–600 euro pr. billett, men kompensasjonen kan halveres, dersom ikke ankomsttiden overstiger flyvningen som opprinnelig var bestilt med mer enn 2–4 timer, avhengig av reiselengde.

– Ved innstilt fly skal flyselskapet tilby enten å tilbakebetale billettkostnaden for reisedelen du ikke får benyttet, ombooke deg slik at du snarest mulig kommer til bestemmelsesstedet, eller ombooke deg til et senere tidspunkt etter ditt ønske, på tilsvarende vilkår som opprinnelig billett.

Godtgjørelse av utgifter

Ifølge Nyquist kan man ved både forsinkelser og innstillinger også kreve erstatning for eventuelle økonomiske utgifter som overstiger standardkompensasjonen.

– Du må kunne dokumentere tapet ditt, og det må være en sannsynlig følge av innstillingen, presiserer han.

– Dessuten må innstillingens årsak ligge innenfor flyselskapets kontroll.

Når det gjelder mangler ved hotellovernattinger eller lignende, kan man ha krav på prisavslag, eller dersom mangelen er vesentlig, alternative reisetjenester eller opphevelse av avtalen.

Flere ulike klageorganer

– Hva er de første stegene i prosessen for å få erstatning?

– Dersom man mener at ens rettigheter ikke er opprettholdt, skal og bør man først ta dette opp med flyselskapet eller reiseoperatøren man bestilte gjennom, svarer Nyquist.

– Mange saker løser seg allerede her, ved at flyselskapene utbetaler kompensasjon man har krav på, eller reiseoperatøren avhjelper situasjonen med å bytte hotell eller rom.

Dersom en akseptabel løsning ikke kan finnes, og man har bestilt flyreisen gjennom et flyselskap, er neste steg å henvende seg til Transportklagenemnda.

– Tvister i forbindelse med pakkereiser bestilt gjennom en reiseoperatør reguleres av pakkereiseloven, og da er Pakkereisenemnda riktig klageorgan, tilføyer advokatfullmektigen.

– Når reiseoperatøren imidlertid kun er formidler mellom flyselskap og passasjer, og det er trøbbel med flyreisen, kan det hende at du kun må forholde deg til flyselskapet for den delen av reisen, mens reiseoperatøren er ansvarlig for resten.

Varslet streik blant flygeledere i Frankrike, og flere flyplasser med bemanningsproblemer gjør at Tryg Forsikring frykter en sommer med bagasjekaos. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NTB

Kan få forsinkelsesrente

– Hvor lang tid tar det vanligvis å få godtgjørelse?

– I utgangspunktet bør det ikke gå lang tid fra tidspunktet man har fått en anbefaling fra en av nemndene til man får utbetalt erstatningen man eventuelt har krav på, svarer Nyquist.

– Dersom du ikke får utbetalt pengene du har krav på til riktig tid, kan du kreve forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.

Forsinkelsesrenten løper fra forfallsdag, når denne er fastsatt i forveien, og ellers fra 30 dager etter at du har sendt tjenesteyter skriftlig påkrav med oppfordring om å betale.

– Dersom man får en dom fra forliksrådet, og man får medhold, vil motparten få en konkret frist, som regel på 14 dager, til å betale erstatningen.

– Dersom du krever refusjon av billettprisen, og EU-forordning 261/2004 kommer til anvendelse, skal tjenesteyter refundere billettprisen innen syv dager.

Dokumentasjon er viktig

– Har dere andre råd til folk som har problemer med reiser eller ferieopphold som følge av noe de ikke selv har skyld i?

– I slike saker som vi her diskuterer er det ofte spørsmål om dokumentasjon og hvordan man kan underbygge sitt eventuelle krav, forteller Nyquist.

– Vår anbefaling er derfor at man i så stor grad som mulig forholder seg til flyselskap eller reiseoperatører skriftlig.

Ifølge advokatfullmektingen er det også viktig å lagre all kontaktinformasjon, slik at man har den til senere, samt at man tar opp utfordringer og klager raskt, og eventuelt gir flyselskap eller reiseoperatør mulighet til å avhjelpe situasjonen.

– Dersom det er mangler ved hotell eller opplevelser, bør du ta bilder eller videoer og lagre det slik at du enkelt har tilgang til dokumentasjonen senere, avslutter han.

