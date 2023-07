Prisdryss til Viking Cruises

Viking gikk nok en gang til topps i kåringen i klassen for havgående skip med 300 til 799 lugarer, samt en av de beste elvelinjene.

I tillegg ble Vikings nye ekspedisjonsskip stemt frem som nummer én i sitt første driftsår. Viking er også rangert på toppen av sine kategorier for hav, elver og ekspedisjoner av leserne av Condé Nast Traveler.

Ingen andre cruiseselskaper har noensinne mottatt utmerkelsene fra begge publikasjoner samtidig.

Torstein Hagen, styreleder i Viking Ocean Cruises, ombord i "Viking Star". Foto: Viking

- Takk til leserne av Travel + Leisure for å stemme oss til topps i disse prisene. Vi er stolte over å være kåret til best innen våre kategorier og spesielt fornøyd med å være nummer én i vårt første driftsår med ekspedisjoner, sier Torstein Hagen, styreleder i Viking, i en pressemelding.

Nordmannen legger til:

- I Viking gjør vi ting litt annerledes, derfor kan våre gjester alltid forvente elegante små skip, uten barn, uten kasinoer og uten smålig ekstrakostnader her og der. I 25 år har vi vært dedikert til å skape opplevelser for tenkende mennesker. Og, vi er allerede på jakt etter å gjøre det enda bedre. Fremover.

Vikings tre skipsklasser, hav, elv og ekspedisjon, møtes i Amsterdam; Viking Venus, Viking Polaris og Viking Longship. Foto: Viking

17 nye cruiseskip



Viking feirer i år sitt 25-årsjubileum. Selskapets mest vellykkede enkeltmåned med bestillinger var i januar 2023, etter sterk vekst de senere årene.

Siden 2020 har Viking utvidet flåten med 17 nye skip - inkludert åtte nye prisbelønte Viking Longships på elvene i Europa; nye fartøy på Mekong, Nilen og Mississippi-elvene; fire nye, identiske havskip; og to Polar Class ekspedisjonsfartøyer.