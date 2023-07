Svenske myndigheter fraråder bading ved 40 badeplasser

Kraftig regn kan være årsaken til spredningen av bakterier og smittestoffer i svenske badevann den siste tiden, ifølge Margareta Lundin Unger ved den svenske hav- og vannmyndigheten.

Prøver fra rundt 40 badevann i Sverige viser at vannet er uegnet til bading, ifølge svenske myndigheter. I tillegg er kvaliteten på badevannet ved tolv av Sveriges såkalte EU-bad, badeplasser som har over 200 gjester hver dag, vurdert som for dårlige.

Bakterier fra avløpsvann

– Det har vært mye regn de siste ukene. Bader du noen dager etter regnet, har det ofte kommet flere smittestoffer og bakterier ut i vannet, forklarer Unger til TT.

Disse bakteriene kommer til dels fra avløpsvann, men også som følge av overvann og beitedyr.

Denne uken frarådet for eksempel Karlstad kommune i Värmland bading i Ilandatjärn som følge av høye nivåer av enterokokker i vannet, en bakterie fra fuglers avføring som gir symptomer som magesmerter og diaré.

Økt risiko for magesykdommer

Renseanlegg rundt om i Sverige har heller ikke kapasitet til å tåle ekstreme regnskyll, ifølge Unger.

– Når det kommer mye nedbør på kort tid, kan opphopingen av vann i renseanleggene overstige rensekapasitete, og urenset avløpsvann slippes ut i hav og innsjøer, forklarer hun.

Dersom man likevel velger å bade på en badeplass med uegnet vann, betyr det økt risiko for magesykdommer og andre infeksjoner.

Tolv bad stengt ut sommeren

Et badevann med høyt bakterieinnhold trenger imidlertid ikke være skadelig hele sommeren. Men EU-badene som fikk strykkarakter for kvaliteten på badevannet, blir stengt ut sommersesongen. De er:

* Vikingstrand och Örby ängar i Helsingborg.

* Kyrkbackens bad i Landskrona

* Hamnhuset/T-bryggan i Lomma

* Gäddeholms badplats i Västerås.

* Skräcklans badplats i Vänersborg.

* I Mälaren, Stockholm: Maltesholmsbadet östra, Smedsuddsbadet östra, Sätrastrandsbadet norra, Ängbybadet östra, Kaananbadet östra och Långholmens strandbad.