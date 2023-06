Singapore Airlines er verdens beste flyselskap

Skytrax Awards er basert på vurderinger fra over 20 millioner reisende.

De mange reisende representerer mer enn 100 forskjellige nasjonaliteter, og har nøye vurdert 325 flyselskaper i perioden september 2022 til mai 2023.

For 2023 har Singapore Airlines fått topplassering i Skytrax Awards i fire kategorier:

Utover kåringen som «Verdens beste flyselskap» ligger SIA i toppen i kategoriene «Beste First Class flyselskap»,

«Beste First Class Comfort Amenities» og «Beste flyselskap i Asia». SIAs datterselskap Scoot, er kåret til «Beste langdistanse lavprisflyselskap» og inntar i tillegg andreplassen i kategorien «Verdens beste lavprisflyselskap».

- Ånd og dedikasjon



– Denne utmerkelsen er et bevis på våre ansattes ånd og dedikasjon. De har jobbet målrettet og intenst for å sikre at SIA var forberedt til å møte etterspørselen og betjene våre kunder, da reiselivsbransjen reetablerer seg etter pandemien. Denne innsatsen har gitt oss muligheten til å komme sterkere ut av pandemien, som det ledende internasjonale selskapet, sa CEO for Singapore Airlines, Goh Choon Phong under prisutdelingen i Paris 20. juni.