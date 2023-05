I løpet av en måned vil Air New Zealand veie 10.000 passasjerer i et prosjekt der piloter skal få bedre kunnskap om vekt og balanse i flyet før avgang.

Flyselskapet lover imidlertid at passasjerenes vekt ikke vil være synlig noe sted, og at det vil være anonymt, selv for selskapets ansatte.

– Vi veier alt som skal på flyet – fra lasten til måltidene om bord, til bagasjen i lasterommet, sier Alastair James, flyselskapets spesialist for forbedring av lastkontroll.

New Zealand krever at flyselskapene i landet vurderer gjennomsnittsvekten på flyene.

I henhold til myndighetenes regler er det ulike måter å beregne passasjervekt på – enten kan de utføre undersøkelser med jevne mellomrom slik Air New Zealand gjør, eller så må de godta en standardvekt fastsatt av myndighetene.

Flyselskapet sier undersøkelsen vil begynne denne uken og vare til og med 2. juli.