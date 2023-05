Flyselskapet SAS ledet av administrerende direktør Anko van der Werff, vil at kabinpersonalet skal rengjøre toalettene etter passasjerene.

De skal heretter ta imot passasjerene, informere om flysikkerhet, være forberedt på kriser, servere mat og drikke, selge ting , rydde i setene og, nå: Vaske doene.

Det er selvsagt selskapets dårlige økonomi som ligger bak forslaget. SAS går med milliard-underskudd.

Men kabinpersonalet liker ikke den nye oppgaven.

– I mange år har kabinpersonalet synlig plukket søppel på innenrikslinjene og dette er gjort for at man skal slippe å ha eksterne firmaer på hver stasjon. Denne prosedyren utvides nå til også å gjelde på skandinaviske flyvninger fra første juni. Men man gjør det steg for steg og det vil bli fortløpende evaluert, sier SAS kommunikasjonsdirektør Karin Nyman til Expressen.

Snart kan passesjerene hos SAS oppleve at kabinansatte må skifte til renholdsantrekk, om ledelsen får det som de vil. Foto: SAS

Ryddig eller renhold



Selskapet kaller renholdsoppgavene «Cabin Clean» (kabin-ryddig) og ledelsen vil nå utvide denne oppgaven til også å gjelde toalettene. Det skal ifølge planenen omfatte skandinaviske flighter og senere også destinasjoner på rundt tre timer.

Blant kabin-ansatte oppfattes det som at ledelsen vil utvide begrepet til også å gjelde toalettene uten å kalle det rengjøring.

Ifølge Expressens kilder handler det fra SAS-ledelsens side også om å spare penger på å slippe å ta ombord eksterne kontraktører mens man står på bakken. Tid på bakke koster penger.

Forhandlingene melom partenede ble avsluttet uten at de klarte å bli enige. Uenigheten om SAS-ledelsens krav har nå ført til at striden har gått videre til sentrale forhandlinger mellom Fagforbundet og Luftfartsarbeidsgiverne.