Pandemien satte sine spor i servicenæringen, og mange ansatte mistet eller sa opp jobbene sine. Hellas, en av mange nordmenns syndefavoritt, skal ha slitt med rekrutteringen av nye ansatte.

Ifølge nettstedet Greek Reporter mangler landet 80.000 ansatte i turistsektoren før årets sesong.

Se video: Ferieparadiset er ikke til å kjenne igjen:

Forventer opptur

I tillegg forventer greske myndigheter at det vil komme 20 prosent flere turister i år enn i fjor.

Turoperatøren TUI mener dette ikke vil bli et stort problem.

– I fjor var dette en utfordring som en konsekvens av pandemien, men vi forventer ikke at dette blir et problem i år. Vi forventer at sommersesongen blir en opptur for alle våre gjester etter en lang og kald vår, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen til ABC Nyheter.

Ving tror på bedring

Ving tror situasjonen i år er bedre enn i fjor.

– I fjor var det tøft å starte opp hotellene ved å rekruttere nytt personale etter flere sesonger med pandemi. Akkurat som her hjemme i Norge hadde mange funnet andre stillinger i nye bransjer. I år har jeg inntrykket av at det har gått bedre på våre egne hoteller i Vings verden, og at vi har flinke kolleger ute på reisemålene, sier Vings sjef i Norge, Marie-Anne Zachrisson, til ABC Nyheter.

Hellas er en svært ettertraktet feriedestinasjon for nordmenn. Under tidligere sommerferier har rundt 300.000 feriert i landet. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Opinion for Virke fra i vinter, planla nesten sju av ti nordmenn å reise på sommerferie i år, halvparten av dem utenlands.