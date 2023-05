Rekordmange vil jakte småvilt på statens grunn

Statskog tilbyr terreng for småviltjegere over store deler av landet. Opplegget med søknad og trekning gjelder i områder fra Trøndelag og sørover der interessen fra jegere er langt høyere enn tilbudet.

Statskog har nå gjort en tilfeldig trekning blant søkere der etterspørselen etter sesong- og ukekort overgår tilbudet.

- Vi starter med et forsiktig antall sesong- og ukekort i Meråker for å sikre bærekraftig forvaltning av viltbestandene. Nå viser tallene våre svært høy etterspørsel og Meråker går rett inn på topplista over Statskogs mest ettertraktede jaktterreng. Dette er gode jaktterreng som har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med Statskogs kjøp, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, i en pressemelding.

Jens Petter Halberg og hundene Atcho og Speedy på småviltjakt i Finnemarka i Lier kommune. Foto: Torkel Skoglund

Topp fire jaktområder



Ønsket om jaktkort er høyest i Meråker (Trøndelag), Ljørdalen (Trysil), Finnemarka (Drammensområdet) og Sølvverket (Kongsbergområdet). Alle disse områdene har godt over 20 søknader per tilgjengelige kort.

- De fire toppområdene er kjent for å være tilgjengelige og gode jaktterreng. Men jeg vet også at vi har mange andre perler som i større grad blir oversett, sier Breisjøberget.

Statskog har lagt ut et forsiktig antall jaktkort i Meråker i år, noe som er med på å forklare at dette området går inn på topplista. Det vil bli gjennomført mer taksering og forbedret fangstrapportering for å se om flere kort kan tilgjengeliggjøres innenfor rammen av bærekraftig høsting.

Rypejakt i Ljørdalsfjella Foto: Christian Sletengen

Tilbyr 60 000 jaktdager

Statskog tilbyr store jaktmuligheter ut over det som nå tilgjengeliggjøres gjennom søknad og trekning. Statskogs totale tilbud til norske småviltjegere utgjør normalt 60 000 jaktdager i Norge. De mest attraktive jaktformene er rype- og skogsfugljakt, men det jaktes også på hare, bever og smårovvilt.

Antall søkere på sesongkort i 2021 hos Statskog var 2891. Året etter var tallet 3567, en økning på 23 %. For 2023 har økningen vært på ytterligere 40 % med totalt 5003 søkere.

I et normalår slipper 15 000 småviltjegere til hos Statskog. Omfattende årlige undersøkelser avgjør hvilket jakttrykk som er innenfor en bærekraftig forvaltning av bestandene.