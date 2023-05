Italias innsjøer er truet av den verste tørken på 70 år

Vannet når dem bare litt opp på leggen, det holder å brette buksebeina litt opp. Mens turistene ler og tuller på vei ut i sjøen, gruer mange italienere seg til en ny tørkesommer. Minnene fra fjorårets langvarige hete skremmer.

I vinter ble det igjen satt varmerekorder i en rekke europeiske land, og det falt uvanlig lite snø og regn.

I Sør-Europa er våren preget av at jordsmonnet fortsatt er ekstremt tørt. Trolig blir jordbruket svært negativt påvirket også i år.

I Italia er vannstanden i mange vassdrag allerede faretruende lav.

Gardasjøen skrumper inn

I Gardasjøen er vannstanden den laveste som er målt på 70 år. Italias største innsjø ligger i den nordlige Lombardia-regionen, omkranset av bratte fjellsider både på østsiden og vestsiden. Den vakre sjøen er et svært populært turistmål.

Også i vår strømmer turistene til, og mange benytter seg av den spesielle muligheten til å vasse ut til øya San Biagio. Normalt må man bruke båt eller legger på svøm.

Men den lave vannstanden bekymrer både myndighetene og innbyggerne. I tillegg til å være Lombardias mest populære turistmål er Gardasjøen også en av regionens viktigste ferskvannsreservoar.

Nifs situasjon

Situasjonen i Lombardia er langt fra enestående i Italia eller for andre land i Sør-Europa.

Den ekstreme varmen i Europa i fjor sommer førte til at flere land opplevde ekstrem tørke. I Italia tørket også elver og bekker ut – og i løpet av sommeren ble Italias lengste elv Po til en lang tørr, strekning av sand.

Lombardias regionale leder, Attilio Fontana, forteller at nivåene i en rekke av områdets vannkilder allerede nå er nær halvparten av hva de vanligvis er.

– Situasjonen er fortsatt vanskelig – og mangelen på nedbør hjelper neppe, sier Fontana til avisa Brescia Today.

Må redusere vannbruken

Elva Po har allerede et vannunderskudd på mellom 60 og 70 prosent.

Alt i mars gikk myndighetene i Trentino-Syd-Tirol-regionen ut og forbød produksjon av kunstsnø ved regionens mange skisteder. Årsaken var vannmangel, skriver avisa La Repubblica.

Nedbøren i denne regionen har vært godt under gjennomsnittet det siste halvannet året. Mangelen på nedbør har ført til at vannstanden i elven Adige, Italias nest lengste elv, har vært godt under normalen.

Guvernør Arno Kompatscher har anmodet innbyggerne om å spare vann og bruke det på en «nøysom, bærekraftig og effektiv måte». Oppfordringen er blant annet bare å bruke oppvaskmaskiner og vaskemaskiner når de fulle – og dusje istedenfor å bade.

Venezia i trøbbel

Tidligere i år slo også myndighetene i turistmagneten Venezia, som ligger innerst i Adriaterhavet, alarm om uvanlig lav vannstand.

Mangelen på regn gjorde at gondoler, vanntaxier og ambulanser fikk problemer med å navigere i flere av byens kanaler, spesielt i tider med lavvann.