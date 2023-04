Hett marked for hytteutleie

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



PRIVATØKONOMI: Etter flere år med reiserestriksjoner og usikkerhet rundt mulighetene til å reise til utlandet, skulle man kanskje tro at mange ville legge sommerferien til sydligere land.

Men i markedet for utleie av ferieboliger til sommeren er det hett.

– Det kan virke som om lysten på norgesferie har vedvart etter pandemien, sier Linda Glomlien, kommunikasjonsrådgiver i Finn.

– I fjor var «fritidsbolig til leie» på Finn mer besøkt enn noensinne, og vi har sett at Norge som destinasjon er en klar vinner. Vi ser det samme bildet for søk på årets sommerferie.

Norge som destinasjon er en klar vinner, sier Linda Glomlien i Finn. Foto: Finn

Høye priser

Prisene på hytteleie ser ikke ut til å ha gått ned etter en kjempevekst under coronapandemien. En rekke boliger ligger ute med en leiepris på over 100.000 kroner uken i de mest populære sommerukene.

– Vi ser at det er flere som ønsker å leie ut hytta si mer enn tidligere da det kjøpes betraktelig flere helårsannonser for utleie av hytter på Finn. Noe av årsaken bak dette, kan være at det har blitt dyrere å eie hytte enn det har vært tidligere år.

Strandlinje og kino

Med et leiebudsjett på over 100.000 kroner i uken er det mye å velge blant. Et alternativ er et funkishus med 100 meter standlinje ved Randesund ved Kristiansand. Her er prislappen 105.000 kroner for en uke, og eiendommen kan friste med fire bad, fire soverom, treningsrom og et areal på hele 317 kvadratmeter.

Et annet alternativ for dem som håper på fint vær på Vestlandet, er en eiendom som i Finn-annonsen betegnes som «Hollywood på landet». Her ligger prislappen på hele 175.000 kroner for en uke. Til gjengjeld får leietager privat kai, spa, trimrom, kinorom og 14 sengeplasser fordelt på seks soverom.

Naturlig nok er det fritidsboliger til leie i de fleste prisklasser, for eksempel spenner ukesprisene for hytteleie på Tjøme utenfor Tønsberg fra rundt 15.000 kroner til 90.000 kroner avhengig av beliggenhet, fasiliteter og antall sengeplasser.

På Stathelle er det mulig å leie en eiendom med 180 graders panoramautsikt og svømmebasseng, men da må man forplikte seg til å leie i to uker sammenhengende for totalt 200.000 kroner.

Hollywood på landet utenfor Bergen - for 25 000kroner natten. Foto: Finn.no

Drømmer om sjø

På mange av Finn-annonsene, også i det øvre prissjiktet, ser det ut til at en god del allerede er utleid for sommeren.

– Vi ser at allerede nå at brukere er godt i gang med å finne fram til årets feriehus for sommeren. Vi har nok en gang satt ny rekord på besøk på feriehus-annonsene, og nesten 50 prosent av alle søkene nå gjelder for årets sommerferie, sier Glomlien.

Blant de som søker på Finn, er Norge det mest populære landet på feriehus, med Spania på en andreplass.

– De aller fleste ønsker hytte ved sjøen på sommeren og dette ser ikke ut til å ha endret seg for årets sommerferie.

I Norge ligger stendene Søgne, Stavern, Flekkerøy, Grimstad og Mandal øverst på listen over norske destinasjoner. Flere byer i Spania, som Marbella og Torrevieja ligger også høyt.

TV-husene

Exit-hytta koster bare 2000-5000 kroner natten Foto: Finn.no

Fritidsboliger og hus som har blitt brukt i TV-produksjoner får gjerne litt ekstra oppmerksomhet, noe som igjen kan påvirke leieprisen.

Arendalshuset som ble benyttet i TV-serien Mesternes mester i 2021-sesongen, Sophienborg, har en utleiepris på mellom 90.000 kroner og 200.000 kroner for en uke.

Dyrest er det i juli og i Arendalsuka. Da kan leietageren kan benytte over 12 sengeplasser, seks soverom, tre bad og svømmebasseng.

Eierne har tidligere forsøkt å selge huset, men kalenderen på Finn viser at det nå er utleid eller reservert for flere uker i sommer.

Billigere er det å leie Exit-hytta i Svartskog ved Bunnefjorden. Her er prisen oppgitt til mellom 35.000 kroner for en uke i skoleferien. For det får man åtte sengeplasser fordelt på fire soverom, og totalt 130 kvadratmeter. En kajakk er inkludert i prisen, mens en leie av RIB og strøm må betales for.

Huskeliste for hytteutleie Fritidseiendommen kan markedføres på portaler som Finn.no eller Airbnb. Alternativt kan man velge å gå gjennom formidlingsbyråer som Norgesbooking eller Novasol.

Gode bilder og beskrivelser av eiendommens kvaliteter og praktisk informasjon øker sannsynligheten for å få leid ut til ønsket pris.

Før utleie må det sjekkes at eiendommen tilfredsstiller krav til rømningsveier og sikkerhet.

Inngå skriftlig kontrakt, og sørg for at kontrakten har en utkastelsesklausul. Forbrukerrådet har en guide som kan lastes ned gratis, men det finnes flere andre muligheter.

Avtal helst depositum eller forhåndsbetaling.

Lag en informasjonsbrosjyre med viktig informasjon til leietager (ordensregler, søppel, telefonnummer m.m.).

Avklar forhold rundt vasking og nøkkellevering.

Snakk med forsikringsselskapet. Noen hytteforsikringer tar høyde for utleie, i andre tilfeller må det tegnes en egen utleieforsikring. Uansett bør forsikringsselskapet holdes informert.

Avtal avbestillingsmuligheter og -gebyr.



Mesternes Mester-huset i Arendal kan bli din sommerhytte for 15 000 kroner natten Foto: Finn.no

Høye priser i Arendal

Mange eiere av hus og hytter benytter anledningen til å få inn noen leieinntekter ved lokale begivenheter, som for eksempel Arendalsuka, som i år er fra 14. til 18. august.

Til leie i denne perioden ligger for eksempel en enebolig med åtte sengeplasser og fem soverom for en ukespris på 105.000 kroner, eller 15.000 kroner natten. Og det til tross for at boligen ligger 1,3 kilometer fra Arendal sentrum innover i landet.

I den samme perioden ligger det også mange andre boliger og hytter i området til leie med en pris fra 50.000 kroner og oppover.

I Arendal gir også Tall Ships Race, som foregår fra 3. til 6. august, mulighet for gode leieinntekter.