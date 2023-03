HOTELL: Festningshotellene "gjør opprør" mot internasjonale bookingselskaper som stikker av med store provisjoner. I stedet har de inngått distribusjonssamarbeid med Nordic Choice Hotels, som i år bytter navn til Strawberry.

Festningshotellene består av Oscarsborg Festning, Reenskaug Hotel, Kongsvinger Festning og Torreby Slott i Sverige. Hver på sin måte er de en del av den skandinaviske historien, men fortsatt tilgjengelige og attraktive for publikum.

Torreby Slott i Sverige inngår blant festningshotellene.

Vil øke direkte bestillinger

De fire Festningshotellene har til sammen 149 gjesterom, deriblant apartmentsuiter med flere soverom. Hver og ett har også unike selskapslokaler og møtefasiliteter.



– Som en liten og frittstående aktør, har vi vært avhengig av bookingselskapene med deres høye provisjoner. Når vi nå knytter oss til et stort distribusjonsnettverk, får vi flere muligheter for direkte bookinger fra både medlemmer og bedriftsmarkedet. I tillegg har Nordic Choice Hotels kanskje vært den reiselivsaktøren som har skapt mest oppmerksomhet i utlandet de siste årene gjennom Amerikalinjen, Villa Copenhagen og Sommerro for eksempel. Dette gleder vi oss til å bli en del av, sier Tony Eide, styreleder og daglig leder av Festningshotellene i en pressemelding.

Distribusjonssamarbeidet er en type nybrottsarbeid i en bransje som ikke var forberedt da de internasjonale bookingsidene entret markedet. Nå ønsker man å legge til rette for at verdiskapningen i reiselivet i større grad beholdes innenfor landegrensene.

Kongsvinger Festning er med blant Festningshotellene

Varsler flere nyheter

Hotellselskapet annonserte i fjor navnebytte til Strawberry som et ledd i en strategiomlegging. Gjennom nye partnerskap og samarbeid, satser nye Strawberry på sterk vekst ikke bare i porteføljen, men også i det totale tilbudet til de over 2,3 millioner medlemmene. Dette betyr også nye muligheter for flere partnerskap og ulike tilknytninger til selskapet.

Reenskaug Hotel i Drøbak er med blant Festningshotellene.

– Vi har flere store nyheter på vei frem mot dagen da vi formelt bytter navn, men ikke minst i tiden etter og de kommende årene vil våre medlemmer og gjester få stadig flere fordeler, tilbud og muligheter for de beste opplevelsene. De fire Festningshotellene tilfører noe nytt i det som allerede er Nordens mest mangfoldige hotellportefølje, og vi er sikre på at samarbeidet vil styrke både oss og dem, sier Bjørn Arild Wisth, viseadm.dir. i Nordic Choice Hotels.