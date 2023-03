Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



MALLORCA: Den norske feriefavoritten Mallorca opplever skyhøye leie- og boligpriser som følge av en tilstrømming av utlendinger som flytter til øya, ifølge Bloomberg.

Rikelige mengder sol og ledige jobber har tiltrukket mange innflyttere de seneste årene. Befolkningen på Balearene, som inkluderer Mallorca, Menorca, og Pityusene Ibiza og Formentera har økt med 50 prosent siden 1996. Spesielt under pandemien økte antallet eksterne arbeidere på øyene.

– Folk ser nå på hvordan de kan overleve

Den økende befolkningen har skapt et behov for flere politi, sykepleiere og renholdere, som alle trenger boliger, ifølge Bloomberg. Dette har bidratt til den kraftige økningen i leieprisene, som kombinert med en høy inflasjon gjør det vanskelig for flere å få økonomien til å gå rundt.

«Folk ser nå på hvordan de kan overleve. Hvis du har en normal lønn, er det veldig vanskelig å finne et sted å bo i dag», sa Rona Pineda til Bloomberg.

Skifte i turismen

De siste årene har Mallorca og Ibiza forsøkt å kvitte seg med «partyøy»-stemplet ved å satse på luksusturisme. Mallorca har blant annet fått ti nye femstjerners hoteller siden 2018, mens Ibiza har doblet antallet eksklusive feriesteder siden 2016, ifølge Bloomberg.

De eksklusive hotellene trenger mer bemanning, og spesielt sesongmessig etterspørsel presser leiemarkedet.

Av boligene som ble solgt på øyene i fjerde kvartal 2022 utgjorde utlendinger 36 prosent av kjøperne, ifølge Colegio de Registradores.