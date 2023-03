FLY: Den nederlandske regjeringen er i ferd med å bli saksøkt for å ha vedtatt å senke antall flyvninger til og fra flyplassen Schipol fra 500 000 til 460 000 årlig. Begrensningen skal etter planen skje fra oktober i år.

Bakgrunnen for vedtaket er et ønske om å forbedre luftkvaliteten, minske CO2-utslippene og å redusere støyforurensningen i området rundt flyplassen.

Bak søksmålet står flyselskapet KLM og The International Air Transport Association (IATA) som mener at vedtaket strider mot "EU-forordning 598/2014 om støyrelaterte driftsrestriksjoner ved flyplasser i EU".

Brudd med EU-regler



- I tillegg menner KLM og IATA at den nederlandske regjeringen har brutt EU-forordning 598/2014 "om støyrelaterte driftsrestriksjoner ved flyplasser i EU", samtidig som det bryter med Chicago-konvensjonen til International Civil Aviation Organization (ICAO). Dette er en bindende internasjonal avtale som Nederland har undertegnet, skriver Aerotime.

I kombinasjon krever EU-forordningen og vedlegg 16 at før det tas noen beslutninger om å redusere støy på en flyplass, må berørte parter konsulteres, behovene og bekymringene til lokale innbyggere, miljøet og den lokale økonomien må balanseres for luftfartens økonomiske og sosiale fordeler, og til slutt, flyreduksjoner bør kun håndheves som en siste utvei.

KLM misliker nederlands beslutning om å redusere støy og CO2-utslipp på Schiphol lufthavn i Amsterdam. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

- Nødvendig mellomtrinn



I februar i år uttalte Royal Schiphol Group, operatøren av flere flyplasser i Nederland - deriblant Schipol, at begrensningen er "et nødvendig mellomtrinn". Selskapet hevdet i en pressemelding at mens AMS kobler Nederland til verden, "innser vi at luftfart også påvirker luftkvaliteten, støyforurensning og klimaet."

Schiphol mener derfor at et nytt lufthavntrafikkvedtak som inneholder harde miljøgrenser bør igangsettes så snart som mulig», fortsatte pressemeldingen, og la til at «det bør også være rom for belønning innenfor disse grensene, når luftfarten viser seg å være mindre støyende og renere. ”