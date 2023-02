TAIWAN: Taiwans regjering kunngjør at de har en plan for å øke antallet utenlandske turister kraftig. Målet er å øke antallet fra 900.000 i fjor til seks millioner i år og 10 millioner i 2025.

– Lokkemidlet for å tiltrekke seg besøkende er en gave tilsvarende 1700 norske kroner å bruke under oppholdet, melder den svenske avisen Dagens Nyheter.

Men det spørs om det er nok til å overvinne frykten for eventuelle tilspisninger i konflikten mellom Taiwan og Kina.

For å få turismen tilbake på rett spor, foreslår nå regjeringen at en halv million enkeltturister som kommer, tas imot med et beløp på 5000 taiwanske dollar (ca. 1700 kroner), skriver Trawelnews.

Digitale penger



Gruppereiser foreslås tildelt opptil 20.000 taiwanske dollar (6700 norske kroner) per gruppe. Pengene skal da kunne brukes til å betale faste utgifter under oppholdet i Taiwan, inkludert for overnatting.

– Pengene må utbetales digitalt, sier samferdselsminister Wang Kuo-tsai.

Tiltaket er først og fremst rettet mot turister fra Japan, Sør-Korea, Sørøst-Asia, Hong Kong og Macao, men også Europa og USA.

En lignende reiselivssatsing ble annonsert tidligere i februar også i Hong Kong ifølge DN.