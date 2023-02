Machu Picchu er gjenåpnet

PERU: Gjenåpningen ble kunngjort av Perus kulturdepartement onsdag etter at myndigheter, grupper, organisasjoner og lokal turistnæring inngikk en avtale om å garantere for sikkerheten ved Machu Picchu, samt transportforbindelsen dit.

Turister ble sittende fast i det lille tettstedet Aguas Calientes nær den gamle inkabyen Machu Picchu da myndighetene 21. januar stengte turistattraksjonen og jernbaneforbindelsen dit som følge av streik og demonstrasjoner. Nedstengingen gjorde at myndighetene måtte hente over 400 turister med helikopter.

Demonstranter har i over to måneder krevd at president Dina Boluarte og medlemmer i nasjonalforsamlingen må gå av. De har også krevd at Boulartes forgjenger Pedro Castillo må løslates og at det må holdes nyvalg. 1. februar stemte nasjonalforsamlingen ned et forslag om å fremskynde valget til 2023, slik Boularte har bedt om.

60 personer er døde i demonstrasjonene som startet da Castillo ble avsatt og pågrepet – 48 av dem sivile som døde i sammenstøt med sikkerhetsstyrker, og 11 sivile som døde i trafikkulykker knyttet til veiblokader. En politimann døde i en politibil som ble satt i brann, ifølge tall fra landets myndigheter.