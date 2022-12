KASAKHSTAN: Kasakhiske forskere har i et treårig prosjekt drevet arkeologiske utgravninger og restaureringsarbeid som var en del av delvis restaurering av den gamle byen Otyrar.Byen er nå åpnet for turister.

Otyrar er en av Sentral-Asias eldste byer med en 2000 år gammel historie.

Byen var et betydelig kultur- og handelssenter i en av silkeveiens hovedgrener. Byen er også kjent som Farab.

Den verdenskjente filosofen og matematikeren Abu Nasr Muhammad Al-Farabi ble født og vokste opp i dette området.

Etter tre år med arkeologiske utgravinger er Otyrar på den gamle silkevein gjennom kaskhstan gjenåpnet for turister. Foto: Kazakh Ministry of Culture and Sports

Fra 900-tallet



Mellom 900- og 1100-tallet blomstret livet i byen – flere palasser, badehus og moskeer ble bygget. I 1219 ble byen beleiret av troppene til den mongolske keiseren Genghis Khan, men rundt midten av 1200-tallet reiste den seg igjen og ble et viktig handelsknutepunkt mellom vest og øst.

Arkeologene har oppdaget Hanaka (et oppholdssted for sentralasiatiske sufister) i den gamle byen der sufister kunne bo og be. Det ble bygget av høvdningen av Ak Orda (Den hvite horde) Yerzen Khan.

Ved byens inngang nær porten Zharakty har man funnet en bolig og keramikk fra 1400- og 1500-tallet. Huset hadde en produksjons- og boligdel. Foran boligen var det keramikkovner og steder for fremstilling og tørking av keramikk.

- Videre har arkeologene oppdaget et bakerikompleks og et boligområde på et torg fra 1600-tallet, skriver Kasakhstans Ambassade i Norge i en pressemelding.

Man har delvis restaurert byens monumentale moske av brent murstein og Berdibeks palass der Timur (tyrkisk og mongolsk hersker og grunnlegger av Timuridriket) tok imot Tokhtamysh Khans ambassadører på begynnelsen av 1400-tallet. Videre er porten Zharakty, den nordlige porten og porten Sopykhan fullstendig restaurert.

Gatene er belyst, gangstiene – asfaltert, sikkerhetskameraer, varslingssystemer, benker, fontener, toaletter og søppelkasser – montert for å bevare monumentene og ivareta besøkendes sikkerhet i Otyrar.