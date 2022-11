Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



SKIFERIE: – Det er ekspressheiser folk vil ha, ikke treige heiser. Det blir som å selge skrivemaskiner, sier Atle Hovi, adm. direktør i Beitostølen Resort.

Sammen med broren Bjørnar står han på en gjørmete byggeplass vis-à-vis Radisson Blu Mountain Resort Hotel på Beitostølen og betrakter bygdas nyeste vidunder: en seksseters Leitner-heis til 50 millioner kroner som skal frakte sine aller første skiturister denne sesongen.

Den gamle heisen fra 1985 er demontert og fraktet til et sted i Trøndelag for sin pensjonistkarriere.

– Det er en forventning til et skianlegg at det er fresht og komfortabelt. Ingen reiser et sted med en forventning om å stå i kø, sier Bjørnar Hovi.

De to brødrene eier halvparten hver av Beitostølen Resort.

Og mens en dumper og italienske varebiler med heismontører fra Syd-Tirol spinner seg opp bakken ved den nye heistraseen, svinger byggekranene seg for å fullføre leilighetsprosjektet Riddertunet noen hundre meter unna.

Her kommer totalt rundt 200 fritidsleiligheter, i tillegg til butikker, restauranter og en parkeringskjeller for 1.000 biler. De fleste av leilighetene er solgt.

– Det er derfor vi tør å investere i heisen – at det kommer flere senger, sier Atle Hovi.

ÅPNER 1. DESEMBER: Monteringen av den nye heisen går på høygir mens det ennå er lite snø og brukbare byggeforhold. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Kostnadsgalopp

Gjennom Beitostølen Resort har Hovi-brødrene to fingre med i spillet på mye av det som skjer i den lille fjellbygda øverst i Valdres. I tillegg til å eie og drive Radisson-hotellet og skianlegget, eier de Stølstunet Leiligheter og har kjøpt seg opp til en 50-prosentsandel i Riddertunet – for å nevne noe. I alt eier de over 2.600 kommersielle sengeplasser.

Beitostølen Resort har gått med overskudd i mange år, og hadde et resultat på 5,3 millioner kroner før skatt i fjor. Selv i 2020 sto det igjen 2,1 millioner på bunnlinjen, selv om hotellet måtte stenge som følge av pandemien.

Men nå truer inflasjonsspiral, renteøkninger og høye strømpriser.

– I fjor hadde vi strømutgifter på 3 millioner ut september. Nå hadde vi 7. Det er brutalt, sier Atle Hovi.

Brødrene priser seg lykkelig over at de brukte dødtiden under pandemien til å skifte alle de 55 år gamle vinduene på Radisson-hotellet. I tillegg har de installert lyssensorer og solcelleanlegg, samt koblet seg til et lokalt biovarmeanlegg.

– Vi har ihvertfall spart 30 prosent på det, sier Atle Hovi.

RIDDERTUNET: Rundt 200 fritidsleiligheter kommer ved Beitostølen Skisenter. Salget har gått over forventning, men mange leiligheter er også avsatt for utleie. Foto: Gard Setsaas / Finansavisen

Dyr kunstsnø

Likevel har de tatt rev i seilene når det gjelder produksjonen av kunstsnø for de 12 nedfartene på Beitostølen og seks nedfartene i naboanlegget i Raudalen, 6 kilometer unna.

– Nå starter vi snøkanonene på minus 5, før startet vi på minus 2,5. Bare i Raudalen i desember i fjor brukte vi 500.000 kroner på kunstsnø, men vi kan jo ikke stoppe heller, sier Atle Hovi.

– Det blir som å eie en kino uten å tilby film, supplerer broren.

Mens regnet høljer ned i Fagernes, er det såvidt snøen legger seg på bakken når Finansavisen ankommer Beitostølen. Brødrene hevder de er i rute til den offisielle sesongåpningen 1. desember.

– Dere frykter ikke frafall av hyttegjester og redusert aktivitet?



– Det er 19.000 hytter i Valdres, og det koster kanskje 1.000 kroner i døgnet å bruke hytta. Hvor skal du reise for det? Du dropper kanskje sydenturen, men hytta bruker du, hevder Atle Hovi.

– Under finanskrisen bygget vi Stølstunet med 83 leiligheter. Da ville mange leie. For hvis du ikke vil kjøpe, vil du leie i stedet.

Få innbyggere

Om hytteeiere og turister skulle utebli, blir det fort tomt på de 14 restaurantene og i de 18 butikkene som finnes på Beitostølen. Her finnes nemlig bare 360 fastboende.

Men scenariet skremmer altså ikke.

– Beitostølen har hatt et veldig stabilt salg med lite utskiftning av folk. Den eneste gangen folk selger er for å bygge noe annet, hevder Bjørnar Hovi.

– Hadde dere tatt investeringsbeslutningen om heisen i dag?

– Ja, det hadde vi, sier broren Atle kontant.



Han anslår at 50 millioner fort ville blitt 55 om de hadde ventet med avgjørelsen.

– Men blir det bråstopp i hytte- og leilighetsbyggingen her oppe nå som Riddertunet snart står ferdig?



– Jeg så en avisartikkel fra 1991 om at «nå er det 1.000 senger på Beitostølen, nå er det nok!». Det vil alltid være noen sånne barrierer. Vi heier på alle utbyggere, sier Atle Hovi.