Raffles er også Kambodsja og Angkor Wat

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



HOTELL: Raffles åpner igjen – men det er slett ikke hotellet i Singapore det er snakk om. Raffles Grand Hotel d’Angkor ligger som navnet mer enn antyder i Kambodsja – og det ligger i byen Siem Reap bare 20 minutter unna det berømte tempelet Angkor Wat.

Like før sommeren åpnet dette ikoniske hotellet for første gang på nesten tre år. Hotellet møter nå gjestene med en helt ny fasade, helt ny er også Raffles Marquee, en møteplass for alt fra lokale show til bryllup og konferanser.

Kambodsjas Raffles ble åpnet i 1932 for å ta imot reisende som ville utforske Angkor Wat. Alle de 63 rommene hadde allerede da eget bad – temmelig unikt for den tiden.

Men La Grande Dame de Angkor har også hatt gjester som Charlie Chaplin og Jackie Kennedy. Den nyeste restauranten på hotellet har fått navnet “1932”, nettopp til minne om den første åpningen.

Et alternativ for å komme seg til tempelet er å utnytte Raffles’ tilbud om å komme inn tidlig – kjørende på en Vespa. Hotellet tilbyr også dagsturer i området i følge med butler.