- Det har vært mye snakk om hvordan den «nye» arbeidshverdagen ville bli etter pandemien. Vi ser at en kombinasjon av fleksibilitet og kontor-jobbing er som passer våre kollegaer best. Spesielt har workwide-programmet blitt godt mottatt, der du kan jobbe hvor du vil i verden så lenge stillingen din tillater det. Kontorene våre forblir viktige samlingspunkt, men i kombinasjon med økt fleksibilitet, sier Marc Göranson-Svare Head of HR i TUI, i en pressemelding.

«TUI Workwide»gjør at de ansatte kan forlenge en ferie, besøke familie eller jobbe fra et sted utenfor sitt eget hjem/land. Dette tilbudet gjelder alle konsernets ansatte, dersom stillingen tillater det. De ansatte kan disponere sine 30 arbeidsdager slik de selv ønsker, i løpet av et år.

Spania-kontor er mest populært

Spania topper listen over land TUI-ansatte velger å jobbe fra. Italia, Frankrike og Hellas er også populære steder å koble seg på fra – det samme er Peru, Curacao og Den dominikanske republikk.

Internasjonale arbeidsmuligheter kommer i tillegg til fleksibiliteten som TUI også tilbyr sine ansatte i hjemlandet. De aller fleste ansatte kan selv bestemme om de jobber hjemmefra eller på kontoret.

- Vi elsker jo å reise og utforske verden, og det kan godt hende vi reiser oftere enn de fleste. Da er det supert å kunne kombinere det med jobb. Selv har jeg nettopp kommet hjem fra 2 ukers kontor i Marbella, og det fungerer helt ypperlig. Mine beste tips til andre som vil jobbe fra utlandet er å velge steder med god infrastruktur og noenlunde lik tidssone, da får du mest ut av oppholdet, sier Cathrine Raae Content Executive i TUI.