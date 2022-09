FLYREISER: Norwegian vil fortsette å fokusere på det nordiske kjernemarkedet samtidig som flyselskapet forbedrer tilbudet av ruter til populære by- og feriedestinasjoner i hele Europa.

–Vi er glade for å kunngjøre sommerprogrammet for neste år. Programmet vi nå presenterer, med et omfattende tilbud av ruter med hyppige avganger mellom byer i de nordiske landene og til populære destinasjoner i hele Europa, bidrar til at vi ytterligere styrker vår posisjon som et ledende flyselskap i Norden. Vi ser frem til en god og travel sommersesong i 2023, og til å kunne ønske våre passasjerer velkommen om bord igjen, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, i en pressemelding.

I takt med at etterspørselen etter flyreiser har økt de siste to årene, har Norwegian gradvis økt størrelsen på flyflåten.

85 fly neste sommer



I sommerhalvåret 2023 forventer Norwegian å operere med 85 fly. Det tilsvarer en økning på 15 fly fra sommeren 2022. Norwegian vil med den større flåten kunne tilby flere avganger på de mest populære rutene, og dermed øke fleksibiliteten for kundene når de skal planlegge sine reiser.

I Norge gjelder dette på 131 ruter som inntil videre er en del av sommerprogrammet. Norwegian følger nøye med på etterspørselen etter flybilletter, noe som kan føre til at sommertrafikkprogrammet tilpasses for å ta høyde for denne.

–Jeg er svært fornøyd av at vi i takt med økt etterspørsel de siste årene også har kunnet øke kapasiteten tilsvarende. For å imøtekomme kundenes ønsker planlegger vi derfor igjen å øke tilbudet av avganger i sommerprogrammet 2023, sier Karlsen.

Totalt er 239 ruter til salg for sommersesongen 2023 på norwegian.com. Rutene fordeler seg som følgende i de nordiske landene:

Norge: 131 ruter

Danmark: 51 ruter

Sverige: 51 ruter

Finland: 17 ruter

Årsaken til at summen av rutene over ikke er lik 239 skyldes at enkelte ruter som går mellom to land er telt med i begge landene.