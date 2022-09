Apollo tilbake på Lanzarote for fullt

SYDEN: - Det er ingen tvil om at Lanzarote har en spesiell plass i nordmenns hjerter, for etterspørselen har vært stor de siste årene. Det føles utrolig godt å kunne tilby et fullverdig vinterprogram igjen, og enda bedre å kunne imøtekomme et så stort savn, sier Beatriz Rivera, Kommunikasjonssjef i Apollo.

Reisearrangørens flyvninger vil gå fra Oslo hver lørdag fra 22. oktober til 1. april. Dermed kan man endelig tilbringe både juleferien, vinterferien og påskeferien på den populære øya igjen. For de mange som definerer Kanariøyene som «vinterhytta» blir også langstidsferie mulig, med opp til åtte ukers reiselengde.

- For Kanariøyene spesielt vet vi at det er mange som ønsker seg mer enn én eller to-ukers ferier, eller ikke har behov for hotell fordi man har eget hus eller leilighet der. Derfor tilbyr vi både tradisjonelle pakkereiser med ulike reiselengder og kun flybilletter til og fra Lanzarote, forklarer Rivera.

Øya med X-faktor

Mens Gran Canaria lenge har vært storfavoritten blant Kanariøyene, oppdager flere og flere at hver og en av øyene besitter sin helt egne personlighet. Lanzarote begynner på sin side å appellere mer og mer til de kravstore eventyrerne – og de stilsikre livsnyterne. Øya er nemlig helt unik med sine skarpe kontraster, fascinerende vulkanlandskap, anerkjente arkitektur og gastronomi.

- Følg den sjarmerende strandpromenaden hele veien fra Puerto del Carmen til hovedstaden Arrecife. Gå deg vill på markedet i den gamle hovedstaden Teguise, og utforsk Timanfaya National Park med dets majestetiske vulkaner og fantastiske landskap. Frister det mer å bade har du også kommet til det rette stedet, for her finnes det utallige vakre strender, tipser Rivera.