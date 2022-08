Russer setter hotellrekord i New York

Denne artikkelen ble ført publisert i Finansavisen Lørdag.



HOTELL: Frister det med en liten langhelg i New York? Og kanskje dra på litt ekstra for å imponere reisefølget?

Nylig åpnet Aman New York, et hotell det har vært snakket om i årevis og som nå setter prisrekord på Manhattan. Livsstilpressen går av hengslene.

Geografisk befinner hotellet seg på hjørnet av 5th Avenue og 57th street, tvers over gaten fra Trump Tower. Mange av verdens mest eksklusive butikklokaler er bare noen skritt unna: Gucci, Louis Vuitton, Saint Laurent, David Yurman, Burberry, Chanel og Dior har alle butikker et eller to kvartaler unna. Tvers over gaten ligger legendariske Bergdorf Goodman. Central Park er tre kvartaler unna.

MAGNAT: Vladislav Doronin bygget seg opp som eiendomskonge i Moskva før han kjøpte Aman-gruppen. Foto: NTB

Økonomisk befinner vi oss et godt stykke over den øvre middelklasse. Kunne du tenke deg en oval weekend fra torsdag til søndag må du ut med rundt 120.000 kroner for et dobbeltrom. Skal du ha en av suitene (70-80 kvadrat) må du godt over 150.000 kroner. Romprisen pr. natt starter på 32.000 kroner ifølge bookingsidene på nett. De prisene er imidlertid ikke reelle, skrev Bloomberg tidligere i uken. Du må ta kontakt med hotellet for å få et rom, og prisene skal ligge på 42.000 kroner og oppover pr. natt for et dobbeltrom.

STASELIG: Den nederste delen består av butikklokaler. Midt i er hotellet. Øverst ligger leilighetene. Foto: Amanresorts

Kjempeinvestering

Eieren har ikke lagt skjul på hva folk betaler for.

«For noen kan det høres ut som mye penger, men gjestene betaler for å bo med en bestemt gruppe mennesker», har milliardæren Vladislav Doronin uttalt til magasinet Wallpaper.

Russeren ble født i St. Petersburg, tok utdannelsen sin ved et universitet i Moskva og flyttet til Sveits i 1985. Her bygget han opp et selskap som drev med råvarehandel samtidig som han utviklet eiendom i Moskva. I 2014 kjøpte han seg opp i Aman Resorts, som har hovedkontor i Sveits og er mest kjent for store resorter, 34 i tallet.

Doronin er nå en av Moskvas største eiendomsinvestorer, og ansett som en av de ti mest aktive utviklerne i Moskva. Han eier blant annet OKO Tower, en av Europas høyeste bygninger.

Etter at ekteskapet tok slutt i 2009 var han ifølge flere nettsteder sammen med supermodellen Naomi Campbell i fire år. Apropos å henge med de riktige menneskene.

UT FOR LUFT: The Crown Building byr også på utearealer. Foto: Amanresorts

Marcos-penger

Tilbake til 5th Avenue. Her har alle bygningene sin spesielle historie. The Crown Building, som dette bygget kalles, er intet unntak. I 1981 ble bygget kjøpt av den filippinske presidenten Ferdinand E. Marcos. Selvsagt ved hjelp av både stråselskaper og mellommenn. Da Marcos ble styrtet fulgte et intenst rettsoppgjør om eiendommen.

I 1991 ble det overtatt av Bernard Spitzer for rundt 950 millioner kroner. Bygget ble omsatt i 2014 og solgt igjen i 2015, da til dagens eiere – Vladislav Doronin og en medinvestor. Kjøpesummen på 15 milliarder kroner er en av de høyeste i New Yorks historie.

Butikklokalene på disse trakter er verdt elleville summer. Klesmerket Ermenegildo Zegna skal ha inngått en leieavtale på 140 kvadratmeter på gateplan og 700 kvadratmeter i andre etasje i bygget. De betaler en leiepris som utgjør nesten 1,5 milliarder kroner over ti år.

Ser over nabobyggene: De øverste leilighetene har utsikt til Central Park Foto: Amanresorts

Hotellrom og leiligheter

De nederste etasjene vil fortsette som butikklokaler. Fra fjerde etasje og oppover finner vi hotellet, som har 83 rom. Hvert hotellrom har egen peis, og er bygget med så solide og tykke vegger at den støyende hovedgaten utenfor bare høres med ni decibel inne på rommet.

Hotellet rommer også en jazzclub, tre restauranter og et spa. Den øverste delen er leiligheter, totalt 22 i tallet.

Halvparten av leilighetene ble solgt under byggingen, til mellom 60 og 750 millioner kroner. I tillegg skal det være et «hus» som går over flere etasjer som skal være solgt for 1,8 milliarder kroner.

På huset finnes det også en privat klubb. Opprinnelig kostet det 1 million kroner for å bli medlem, men inngangsbilletten er senere doblet. I tillegg kommer årsavgiften på 150.000 kroner.

Aman skal visstnok ha en egen fanskare. Følgerne går under betegnelsen «Amanjunkies» og bor på Aman-hoteller verden rundt.

Aman New York er første utgave av resorter som er vertikale. De neste kommer i Miami Beach og Beverly Hills.

Kilder: Bloomberg, Wallpaper, Robb Report og Wikipedia.