Jakt- og fiskehelg for jenter over hele landet

Norges Jeger- og Fiskeforbund inviterer til jentehelg og tilbyr rundt 90 aktiviteter, og mangfoldet er stort. Her kan man være med på gåsejakt, kart og kompass-kurs, fjordfiske, skytekveld, telttur, duejakt, sportrening med hund og mye mer. Foto: NJFF