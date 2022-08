Norse skal fly Tyskland-USA

FLY: Nå utvider Norse Atlantic Airways sitt rutetilbud ytterligere, Denne uken starter selskapet flygninger mellom Tyskland og USA, og dermed får stadig flere kunder muligheten til rimelige transatlantiske reiser. De går fra Berlin til New York JFK og Los Angeles.

Under den offisielle åpningen av de første flygningene fra Tyskland, kunngjorde selskapet enda en ny rute. Den starter 7. desember med tre ukentlige flyninger fra Berlin til Fort Lauderdale.

- Dette er en ny milepæl for Norse Atlantic, og vi er glad for å kunne ønske kunder i Tyskland velkommen om bord på våre nye ruter til New York og Los Angeles. Med vår tredje rute fra Berlin til Fort Lauderdale, vil vi bli den største operatøren av langdistanseflygninger ut fra Berlin. Våre gunstige priser skal bidra til vekst i trafikken mellom Europa og USA, og det vil ha positive ringvirkninger for økonomien på begge sider av Atalanterhavet, sier Bjørn Tore Larsen, administrerende direktør i Norse Atlantic Airways, i en pressemelding.

Europeisk rutenett med lavpris



Prisene på de daglige direkteflyvningene fra Berlin til New York JFK starter fra €209 en vei. Prisene fra Berlin til Los Angeles starter fra €255 en vei, og her vil det bli tre ukentlige flygninger.

Norse Atlantic Airways kunngjorde også nylig at selskapet har styrket sitt tilbud til kundene gjennom samarbeidsavtalene med easyJet, Norwegian og Spirit Airlines. Sammen tilbyr disse lavprisselskapene et omfattende rutenett i henholdsvis Europa og USA med over 600 ukentlige flygninger. De kan kobles til Norse Atlantics transatlantiske rutetilbud med utgangspunkt i Oslo, London, Berlin, New York, Fort Lauderdale, Orlando og Los Angeles – og bestillinger kan gjøres via den digitale plattformen drevet av DoHop.

Norse Atlantic tilbyr to kabinvalg ombord på sine Boeing 787 Dreamlinere, Economy og Premium.

Passasjerer kan velge mellom ulike prisalternativer, Light, Classic og Plus. Light er det rimeligste alternativet, mens Plus blant annet inkluderer maksimal bagasjekvote, større plass og økt komfort ombord, to måltider og fleksibel billett.