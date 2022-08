Reiselivsbedrifter frykter for fremtiden

– Rentehevinger, økte drivstoffpriser, strøm og råvarepriser gjør at mange hoteller, restauranter og utelivsbedrifter må redusere åpningstiden for å spare kostnader. Noen frykter også at de blir nødt til å nedbemanne, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Etter to år med pandemi var reiselivet nå i ferden med å bygge seg opp igjen. Nå er optimismen fra vårparten gått kraftig ned. I mai svarte godt over halvparten (55 prosent) at de ventet en forbedring i markedssituasjonen det neste halve året. I juli svarte 38 prosent det samme, mens nå er tallet nede i bare én av fire, eller 25 prosent, viser NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for august.

35 prosent av reiselivsbedriftene frykter nå for bedriftens fremtid. Serveringsbransjen skiller seg ut med 44 prosent som frykter for fremtiden.

23 prosent tror situasjonen framover vil forverre seg, eller at bedriften kommer til å oppleve nedgang – en økning fra 17 prosent som svarte det samme i juli.

Sju av ti melder at økte strømpriser vil føre til en reduksjon av driftsresultatet. Tre av ti kommer til å få redusert aktivitet som følge av økte strømpriser, og over fire av ti svarer at strømprisene påvirker bedriftens evne til å skape flere jobber.