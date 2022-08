Hotelltrio planlegger åpning av 15 nabolagshoteller

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



HOTELL: Att er merkenavnet til den nye norske satsingen som starter opp i Oslo, men som har internasjonale ambisjoner.

Bak prosjektet står Wilhelm Hartwig (40), Emil Tingulstad (37) og Simen Vinge (35). I september åpner de Revier, det første av en rekke planlagte hoteller. Åpningen finner sted omtrent to år etter at Tingulstad med andre investorer, sikret seg hotellet Grims Grenka i Kvadraturen i Oslo fra Asmund Haare.

Sikter mot 15 hoteller

Det andre bygget i Oslo som Att skal inn i, er den ikoniske Blystadvillaen på Torshov i Oslo. De første gjestene kan sjekke inn der neste år.

For første hele driftsår forventes en omsetning på 100 millioner kroner, og Att skal ikke konkurrere på pris, men kvalitet.

Eiendomsselskapet Oro, hvor Tingulstad er medeier, har kjøpt begge byggene. Oro vil samarbeide tett med Att for å finne andre bygg som kan bli hoteller.

I første fase planlegger man 15 hoteller, ikke bare i Norge, men også utenlands.

I disse dager handler det meste om den storstilte ombyggingen av hotellet i Kongens gate, som får 65 rom med helt ny innredning og fellesområder.

HJEMMEFØLELSE: Allerede nå kan man bestille rom hos Revier, Att-kjedens første hotell. Noen av rommene har egen kjøkkenkrok, så man kan ta opp kampen mot Airbnb. Foto: Att

Designer atmosfærer

Trioen lover at Revier vil skille seg vesentlig ut, ikke bare fra forgjengeren som var en fusjon av New York og Tokyo, men resten av Oslos hoteller.

– Vi kaller våre bygg for hus, ikke hotell, sier Tingulstad.

Han har tenkt lenge og grundig om hvordan hotellnæringen kan videreutvikles og by på noe nytt som fremtidens overnattingsgjester kommer til å etterspørre.

Husene til Att skal nemlig ikke bare tiltrekke seg de som trenger et sted å sove én natt eller uke, men skal også bli en møteplass for nabolagets og byens befolkning.

– Derfor er fellesområdene man møter først så viktige. Vi bruker mye tid og ressurser på dem i utviklingsfasen, sier Tingulstad.

Når gjestene kommer inn i husene til Att, skal de møtes av en stemning, energi og puls som definerer hver eneste kvadratmeter i bygget og menneskene som er der.

Solid hotellbakgrunn

Det de tre hotellgründerne nå skaper, er basert på vel så mye magefølelse som akkumulert erfaring fra sine profesjonelle karrierer. Det er genuint interessert i vertskaps- og opplevelsesbransjen.

Hartwig var hotelldirektør på Amerikalinjen, et hotell Petter Stordalen driver. Samme mann hadde i 2010 så stor tro på sin tidligere hotellresepsjonist Simen Vinge, at han i en alder av bare 24 år ble hotelldirektør for Comfort Hotel Xpress. Seks år senere startet han for seg selv og har utviklet flere uteliv- og serveringssteder. Nå er begge medgründere i Att.

Tingulstad er mindre kjent i Norge, men har hotellfagutdannelse fra Sveits. I stedet for å bli hotelldirektør, satset han heller på å tegne og bygge hoteller rundt om i verden.

Kronen på verket er et boutiqueresort hans familie eier og har bygd fra grunn av i Guatemala. Der samler pengesterke gjester krefter, langt vekk fra hverdagens hektiske liv. Eneste måten å komme seg dit på, er med fly og båt.

Rom for noe nytt

Slik Tingulstads familie fant et marked for noe eksklusivt og unikt i Sør-Amerika, mener hotelltrioen de har identifisert et tomrom i markedet som kan fylles med annerledes hoteller i internasjonale storbyer.

– 90 prosent av sengene i Oslo er kontrollert av tre-fire aktører, og jeg synes de fleste hotellene er veldig lite spennende, sier Tingulstad.

– De store hotellkjedene er ofte veldig låst i tankegangen sin og følger som regel en trygg oppskrift, sier Hartwig.

Nykommerne kritiserer ikke konkurrentene, for de er dyktige hotelldrivere. De vil bare ikke følge samme mal. Trioen etablerer seg ikke for å utkonkurrere Stordalen, Thon, Scandic og Radisson.

– Vi har en visjon og drøm om å gjøre noe annerledes, og det mener vi det er en åpning i markedet for, sier Tingulstad.

Reiseliv i endring

Hartwig sier at det over tid har vært en endring i hvordan folk reiser og hvordan man bor. Nå oppholder man seg ofte lenger på ett sted, hvor man før dro på korte storbyferier.

– Folk utviser en helt annen selvstendighetstrang enn tidligere, og det kjennetegnes ikke nødvendigvis av alder. Drar man til Berlin eller London, vil man føle seg som en berliner eller londoner, sier Hartwig.

Folk leier kule leiligheter i stedet for å sjekke inn på hotell.

– Da kobles man seg også veldig raskt på den lokale kulturen og nabolaget man bor i, og man vil utforske og føle seg som en del av det, sier Hartwig.

Den følelsen får man ikke på et 21 kvadratmeter stort rom i et amerikansk Marriott-hotell i Berlin.

– Slike hoteller fungerer nærmest som en borg og fremstår for mange reisende som et fremmedgjort element i byen de besøker, sier Vinge.

Skaper hjemmefølelse

Men hotellbransjen har slitt med å knekke koden som Airbnb virker å ha løst. For å finne en middelvei vil halvparten av rommene hos Revier i Kvadraturen ha en liten kjøkkenkrok og et bord hvor man kan spise og jobbe.

– Vi lager ikke et leilighetshotell, men vil at gjestene skal føle seg litt mer hjemme, selv om man bor hos oss, sier Tingulstad.

Att vil alltid tilby et spennende utvalg av mat- og drikkeopplevelser i byggenes første etasje, drevet i samarbeid med lokale kokker og restaurantører som vet å skape pulserende møteplasser.

– På den måten inviterer vi nabolagene inn i husene våre. Den tradisjonelle hotellrestauranten er lagt død – en gang for alle, proklamerer Vinge.