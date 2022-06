Unngå leiebilfelle på ferie

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



LEIEBIL: Endelig er det din tur til hente ut leiebilen på den etterlengtede ferien, etter flere timer med fly, bagasje, misfornøyde unger, plutselig varme og en kø som virker uendelig. Når du leverer fra deg papirene får du beskjeden: Vi anbefaler at du tegner en ekstraforsikring i tilfelle det skal oppstå en skade.

Hva svarer du da? Ikke aner du hva forsikringen som følger med bilen dekker, og ikke vet du helt hvordan reglene i ferielandet er.

– Er man usikker kjøper man gjerne alt man blir tilbudt, sier Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Det mener han ikke er spesielt lurt, og kan bli langt dyrere enn nødvendig.

– Problemet når du står ved skranken er språk og terminologi, sier Haraldsen.

– To begreper som brukes mye er CDW og LDW, som er forkortelse for henholdsvis collision damage waiver og loss damage waiver. Hva som menes med disse kan variere. Noen ganger er det kasko, andre ganger egenandelsforsikring. Det er ikke nødvendigvis så lett å få avklart nøyaktig hva slags forsikring du allerede har, når personen bak skranken er opptatt av å fortelle hva du ikke er forsikret mot.

Han har derfor et klart råd: Sjekk forsikringene grundig når du bestiller bil, slik at du ikke trenger å bli usikker når du henter bilen.

Leiebil er perfekt når man ønsker å komme seg litt rundt og ha en fleksibel ferie. Men det er flere fallgruver du må være obs på her. Foto: Scanpix.

Nødvendig med kasko

– Først og fremst er det viktig at leiebilen har en kaskoforsikring. Det har den normalt inkludert i leieprisen hos de store aktørene, men det er alltid viktig å sjekke dette nøye, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg.

Hvis en skade skulle oppstå, og kaskoforsikringen må benyttes, vil man måtte betale en egenandel.

– Egenandelen er gjerne på 10.000–15.000 kroner, eller for eksempel 1.000 euro, sier Irgens.

– Og det er denne egenandelen leiebilselskapene gjerne vil tilby deg en forsikring mot. Men vær klar over at det kan være en veldig dyr forsikring, slik at du kanskje må betale et par tusen kroner i forsikring for å slippe å risikere å betale en egenandel på 10.000 kroner, sier han.

Mange har allerede en slik forsikring, uten nødvendigvis å være klar over det.

– Det er ikke noe poeng å være dobbeltforsikret, sier Irgens.

– De som har reiseforsikring gjennom Tryg har en slik egenandelsforsikring for leiebil inkludert i reiseforsikringen, sier han.

Forsikringer på leiebilen Ansvarsforsikring: Helt nødvendig, alltid inkludert i Europa. Kaskoforsikring:

Helt nødvendig, men nesten alltid inkludert i Europa og USA. Egenandelsreduksjon for kaskoforsikring;

Vurder pris mot risiko. Kan være inkludert i reiseforsikring, kredittkort eller NAF-medlemskap. Biltyveriforsikring:

Nødvendig, men som regel inkludert i Europa og USA. Frontrute-forsikring

Kan vurderes droppet, dyr i forhold til risiko. Veihjelp-forsikring:

Kan vurderes droppet, dyr i forhold til risiko. Inkludert i NAF-medlemskap. Ulykkesforsikring:

Unødvendig hvis du har reiseforsikring. Bagasjeforsikring:

Unødvendig hvis du har god reiseforsikring . I USA:

Bør tegnes beskyttelsesforsikring mot bilister som kjører uten forsikring, UMP. Kilde: Forbruker Europa

Flere andre forsikringsselskaper har egenandelsforsikring inkludert i reiseforsikringen, så her er det viktig å sjekke egen forsikring.

– Har du medlemskap med veihjelp i NAF får du både bilberging og egenandelsforsikring på leiebil, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han trekker frem at mange kredittkort inkluderer en reiseforsikring med egenandelsforsikring, Men fordi vilkårene også her spriker, er det viktig å kontrollere eget selskap.

Har du ikke en slik egenandelsforsikring gjennom reiseforsikringen, kredittkortet eller NAF kan du vurdere om det er noe du bør ha.

– Prisen på den egenandelsforsikringen du blir tilbudt ved skranken er veldig høy i forhold til risikoen. Tapet du forsikrer deg mot vil være håndterbart for de fleste, sier Haraldsen.

Men igjen er det viktig å sjekke hva egenandelen på kaskoforsikringen faktisk er før man bestemmer seg for om det er en risiko man ønsker å ta.

Konflikter

I tillegg til risikoen for å betale en høy egenandel med ved en skade, er det også andre potensielle problemer som kan oppstå når man leier bil i utlandet.

– Vi anbefaler at man leier av de store og seriøse aktørene, som for eksempel Hertz og Avis, sier Irgens i Tryg.

– Det gjør vi fordi vi ser at de fleste sakene vi får inn der det er oppstått konflikt eller sendt et krav i etterkant, kommer fra frittstående og mindre selskaper. Det finnes selvfølgelig også mindre selskaper som er ryddige, men da er det desto viktigere å lese avtalen grundig, sier han.

En slik konflikt kan være at leieren er blitt beskyldt for at det er oppstått skader som leieren ikke vedkjenner seg.

– I slike saker vil heller ikke egenandelsforsikringen man har gjennom reiseforsikringen gjelde, fordi den bare gjelder dersom kaskoforsikringen benyttes. Heller ikke skade på andre objekter man leier, som sykkel, surfbrett, hus eller leilighet, dekkes av reiseforsikringen, sier han.

For å unngå krangel med leiebilselskapet mener han det er lurt å dokumentere bilens tilstand når den tas ut.

– Se godt over bilen sammen med utleier når du henter den ut, og ta gjerne videofilm rundt hele bilen i godt lys. Oppdager du skader si fra med en gang.

SJEKK SELSKAPETS RYKTE: Nils Sødal, fungerende kommunikasjonssjef i NAF. Foto: Finansavisen

Økte priser

I etterkant av coronapandemien har leiebilprisene steget kraftig i mange land. Det kan gjøre det fristene å lete etter billigere alternativer.

– Ønsker du å finne den billigste leiebilen bør du være varsom, for dette er et marked med mange useriøse aktører, sier Sødal i NAF.

– Du bør undersøke om leiebilselskapet du har funnet et godt tilbud fra, har et godt rykte. Noen selskaper tåkelegger egentlig hva du må ha av forsikringer, så når det kommer til stykket betaler du mer enn det du ble tilbudt fordi forsikringer du må ha ikke var med i tilbudet. Ofte kan det være ekstra trygt å leie av en av de store og seriøse aktørene i markedet.

Forskjell mellom landene

Det er noen forskjeller på å leie bil i Europa og i USA. En av dem er at det i USA er lurt å takke ja til en forsikring mot skade påført av en uforsikret bilist.

– Men det som er likt er at du bør sjekke før du reiser at prisen inkluderer ansvarforsikring, som er obligatorisk, og kaskoforsikring, som du alltid bør ha, sier Haraldsen.

Hvis du skal besøke flere land må du sjekke at avtalen tillater kryssing av grenser.

– I USA gjelder dette også delstatsgrenser. Når man leier bil fra et kjent selskap i Europa er min erfaring at det er ganske kurant å forstå hvilke forsikringer som dekker hva. I alle fall når du kan orientere deg i ro og mak før avreise.