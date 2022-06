Nå får du oversikt over ferjene i Norge på ett sted. For hver ferjestrekning får du opp avgangstider, trafikkmeldinger og lenke til ferjeoperatør for den valgte strekningen. På noen kaier er det også webkamera for den valgte strekningen.

Flyplasskaos, passmangel i Norge og pandemi gjør at flere har fått sansen for Norgesferie, og sommeren vil være preget av mange biler og turister på de norske veiene.

- Vi ønsker å gjøre det enklere for trafikanter å ta ferjer i Norge, spesielt de som ikke er vant med å ta ferje. De reisende kan finne informasjon fra alle ferjer på ett sted og enkelt se informasjon som er nyttig for å planlegge sin tur med ferje, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, i en pressemelding.

Søk her: Ferjesøk | Statens vegvesen

I løpet av ferietiden vil det komme versjoner med enda flere muligheter.

- Vi ønsker å lansere den første versjonen nå, siden det vil være et behov for det i sommer. Parallelt vil vi jobbe kontinuerlig med forbedringer og ny funksjonalitet gjennom sommeren, forteller Karbø.

Er du sent ute? Ta neste!

Karbø håper den nye siden kan være nyttig for alle som planlegger ferietur som inkluderer en eller flere ferjestrekninger. Han har samtidig en tydelig oppfordring:

- Ikke la deg stresse hvis du er sent ute til ferjen du har siktet deg inn på. Det kan skape farlige situasjoner både for deg selv og andre. Ta det med ro, hold fartsgrensen og ta heller neste ferje! Bruk tiden til et ekstra stopp eller en avstikker fra hovedveien. Det aller viktigste er tross alt å komme frem, sier Karbø.

For å utvikle ferjesiden er data fra EnTur brukt.

Flere hjelpemidler i trafikken

Statens vegvesen tilbyr informasjonstjenester for deg som skal ut i sommertrafikken:

www.vegvesen.no/trafikk gir deg god oversikt og er nyttig når du planlegger ferieturen. Her finner du blant annet oppdaterte trafikkmeldinger, oversikt over rasteplasser, ladestasjoner for elbil og nasjonale turistveier, bilder fra webkameraer.

På Twitter deler Statens vegvesens Vegtrafikksentraler viktig trafikkinformasjon fortløpende.

Telefon 175.