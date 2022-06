HOTELL: I naturskjønne omgivelser nær Nesbyen i Hallingdal, og på 1000 meter over havet, ligger det nyoppussede Ranten Hotell. I tillegg til hotellets innbydende atmosfære og gjennomtenkte konsepter, er det et stort aktivitetstilbud i nærområdet. Det gjør hotellet til et verdsatt tilskudd til BWH Hotel Group.

- Vi er glade for at Jens har valgt oss som samarbeidspartner. Ranten Hotell er utrolig hyggelig å besøke, enten du kommer dit for å utforske alle nærliggende aktiviteter med familien, eller for å holde en konferanse. Her tilbys gjestene en helhetlig opplevelse i et fantastisk miljø», sier Johan Michelson, administrerende direktør i BWH Hotel Group Scandinavia, i en pressemelding.

Ranten Hotell, Hallingdalen.

Herlig fjellatmosfære



Hotellet er gjennomsyret av en herlig fjellatmosfære og tilbyr 34 nyoppussede rom – alle fullt utstyrt, og med utsikt over fjellene. Hotellets restaurant baserer seg på lokale råvarer. Jordnære, men elegante retter står på menyen, og kan nytes sammen med nøye utvalgte viner. Det serveres også vafler. Ønskes litt ekstra varme, finnes det også en innbydende salong med peis.

Hotellet tilbyr også skreddersydde konferanser for inntil 40 personer, samt områder for sosialt samvær.

– Vi har gjort store investeringer i å lage hotellet som vi nå stolt kan presentere. Det er her du bor midt i vårt vakre fjellandskap, og hvor det lokale, inkludert mat og drikke, er i fokus. Som nytt medlemshotell i BWH Hotel Group tror vi at mange nye, og tidligere gjester, vil komme hit og kose seg, sier Jens Brokmann, daglig leder ved Ranten Hotell, BW Signature Collection.

Ranten Hotell

Allsidig friluftsliv



Hotellet tilbyr alt fra fiske til langrenn og fjellturer. I nærliggende helårsdestinasjon, Nesfjellet, kan man ta del i utendørsaktiviteter som slalåm, golf og terrengsykling. Ønsker du å kombinere dyreliv og natur, ligger vakre Langedrag Naturpark kun en kort kjøretur unna.

Ranten Hotell er en del av kategorien BW Signature Collection.