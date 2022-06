HOTELL: Scandic Spectrum er Scandics 30. hotell i Danmark, og byr på moderne fasiliteter med et nordisk preg. Her er det mulig å nyte kulinariske opplevelser i hotellets to restauranter, og ikke minst kan man benytte seg av et førsteklasses spa.

- Som navnet antyder, tilbyr Scandic Spectrum et bredt spekter av opplevelser. Vår visjon er å være et dynamisk og innbydende hotell både inne og ute. Jeg er utrolig stolt over å åpne dette hotellet sammen med mine 130 kollegaer. Vi ser frem til å ønske gjester og lokalbefolkning velkommen for å bo, benytte spaavdelingen, kose seg med en håndverkscocktail på takterrassen eller møte venner for å spise, sier hotelldirektør Kirsten Glente Grindsted i en pressemelding.

Luftig lobby i nye Scandic Spectrum i København. Foto: Scandic Hotels

Inspirert av nordisk livsstil



Scandic Spectrum er designet av Dissing + Weitling, mens det er Space Copenhagen som har vært ansvarlig for innredningen. Den er inspirert av den nordiske livsstilen, og refererer både til naturen og den historiske industrihavna i nærheten. Det kommer til uttrykk i materialvalg som glass, betong og stål, mens den nordiske naturen går igjen i bruken av sten, tre og en generelt nedtonet fargepalett. Dette vil være spesielt synlig for eksempel på takterrassen og i de to idylliske gårdsrommene på bakkeplan.

Scandic Spectrum har som mål å tilby en ny type hotellopplevelse, der gjestene kan nyte en god natts søvn i kombinasjon med en rekke spennende opplevelser. Derfor er også spa- og arrangementsavdelingen åpen for allmennheten. Scandic Spectrum kommer til å være vertskap for eventer, middager, konserter og quizkvelder som er åpne både for boende gjester og byens befolkning.

- Som den største hotelloperatøren i Norden, og med utgangspunkt i mange års erfaring i å drive hotell, så ser vi et stort potensial i dette nye og annerledes hotellet. Det tilbyr et bredt utvalg av opplevelser uansett om du er på helgetur i København, leter etter unike konferanselokaler eller vil hygge deg med spa eller andre typer arrangementer, sier administrerende direktør for Scandic Danmark, Søren Faerber.

Spabassenget med yogatime i bakgrunnen. Foto: Scandic Hotels

Spa med følelse av skog, fjell og fjord



Spaavdelingen er inspirert av de nordiske skoger, fjorder og fjell. Her kan gjestene benytte seg av det 25 meter lange bassenget, sauna, Rasul-termisk leirebehandling og velge fra en stor meny av spabehandlinger med naturlige og bærekraftige produkter.

Hotellet har også ni konferanserom i øverste etasje, hvor av flere har tilgang til takterrassen, og fire lokaler til arrangementer som rommer mer enn 300 personer.

ROOFTOP BAR: Takterrasse med bar. Foto: Scandic Hotels

Bærekraft er en integrert del av Scandic Spectrums virksomhet, og hotellet er sertifisert i tråd med de nye kravene til Svanemerket, som skal bidra til å redusere klimaavtrykket ytterligere. I praksis innebærer dette at Scandic Spectrum kommer til å fokusere på å redusere energiforbruket og CO2-utslippet, øke bruken av miljømerkede rengjøringsprodukter, servere mer miljøvennlig mat og redusere matsvinnet. Bærekraft spiller også en viktig rolle på hotellets to restauranter, Ansvar og Nordbo, som baserer tilbudet sitt på økologiske råvarer av høy kvalitet fra lokale leverandører.

Det er lyse, behagelige farger på rommene. Foto: Scandic Hotels

Scandic Spectrum 6 etasjer m/takterrasse Hotellflate: 42 000 kvadratmeter, inklusiv store parkeringsfasiliteter Antall rom: 632 Tilgjengelighetsrom: 40 Konferanserom: 9 Sitteplasser i Nordbo restaurant & bar: 150 Sitteplasser i lobbybaren: 80 Sitteplasser i restaurant Ansvar: 120 Sitteplasser i Ansvar bar: 60 Spaområde Kafé Arrangementsfasiliteter Arkitekt, bygg: Dissing+Weitling Arkitektfirma A/S Arkitekt, interiør: Space Copenhagen Gårdeier: Havfonn AS og Hathon Holding A/S Byggeår: 2019-2022 Miljøsertifisering: Svanemerket

- Bærekraft har vært viktig i Scandic siden starten, og som den største hotellkjeden i Norden har vi også et ansvar for å fortsette å utvikle oss og gå foran som et godt eksempel for hele bransjen. Jeg er stolt over at dette er integrert i alle deler av Scandic Spectrum, og spesielt i restaurantene, der vi ser at vi kan være en del av løsningen uten at det går på bekostning av kvalitet, sier Faerber.

På restauranten Ansvar - Greenery Lab i hotellets øverste etasje, har kokken Martin Sørensen skapt en vekstbasert matopplevelse som bygger på økologiske, lokale råvarer og alternative proteiner. Foto: Scandic Hotels

Mat fra restaurantens byhage.



På restauranten Ansvar - Greenery Lab i hotellets øverste etasje, har kokken Martin Sørensen skapt en vekstbasert matopplevelse som bygger på økologiske, lokale råvarer og alternative proteiner. Menyen inneholder grønnsaker og urter fra restaurantens byhage, og drikkeutvalget er dessuten økologisk. Sørensen har tidligere jobbet på Michelin-restauranter som Noma i København og Restaurant Amador i Tyskland.

Den andre og mer uformelle restauranten, Nordbo, ligger på bakkeplan og er inspirert av en nordisk livsstil. Her serveres skalldyr, pizza og pasta laget hovedsakelig av lokale råvarer og eget charcuterie.

Etter åpningen av Scandic Spectrum, driver hotellkjeden nå 14 hoteller i Stor-København med totalt 3786 rom.